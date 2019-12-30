全球最冷村莊「奧伊米亞康」居民把熱麵條放在-50˚C室外　2分鐘變冰棒

▲西伯利亞貝加爾湖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者崔子柔／綜合報導

西伯利亞東部一位居民為了讓大家感受到零下50°有多冷，把一碗剛煮好的麵用叉子撈起，暴露在冷風中，沒想到才過了2分鐘左右，麵條就硬得像冰柱一樣，可以將叉子撐起。

What -50°C looks like? (-58°F) pic.twitter.com/6Po8GT9tUR — RT (@RT_com) 2019年12月29日

▲居民麵條實測。（圖／翻攝自推特／@RT_com）

根據The Weather Network報導，東部村莊奧伊米亞康（Oymyakon）號稱是「地球上最冷的村莊」，名字代表的意思是「不結凍的水」，目前約有500人居住，每年有200多天溫度低於0°C，1933年2月6日，奧伊米亞康氣象站經過測得-67.7°C的最低溫紀錄。

This is what happens when you dry your clothes outside in #Oymyakon at -57 C … not good! pic.twitter.com/WyZ3jPu7Hr — Mario Picazo (@picazomario) 2015年3月13日

▲居民的衣服在-57°時硬得像冰棒。（圖／翻攝自推特／@picazomario）

7月是奧伊米亞康最溫暖的月份，平均氣溫為18.7°C，最高溫紀錄為34.6°C，代表這村莊的溫度範圍達到102.3°C。

為了生存，當地人穿上羊毛或是用動物獸皮製成的衣服。在飲食方面，他們必須飲用含有微量元素的鹿、馬奶，或是吃燉肉，減慢身體的新陳代謝，為身體提供足夠的熱量來對抗低溫。

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