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揮別新低陰霾！資誠預期明年IPO家數重返榮耀　達50家

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▲▼19日台積電除息，市場預期秒填息希望落空台股一開盤就以下跌開出，盤中大跌近百點。（圖／記者湯興漢攝）

▲資誠會計師事務所認為，有4大利多可以引誘企業想要在台灣掛牌，IPO市場可望重返榮耀。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

資誠聯合會計師事務所今（30）日召開2020年IPO（初次公開發行）市場趨勢及全球經濟展望記者會。資誠預期，在5G與AI落地運用、資金回台專法上路、家族傳承以及政策透明吸引海外華商來台的誘因之下，明（2020）年的IPO家數可以重回50家。

今年台灣上市櫃新掛牌數（含櫃轉市）有39家，比起去（2018）年少了23家，集資金額大約是280億元，比起去年多了45億元，增幅有19%。本國上市平均集資金額有18.2億元，本國上櫃平均集資額2.4億元，外國上市櫃只有4家，平均集資4.1億元，扣除櫃轉市的話真正新掛牌數只有35家，新掛牌家數創歷史新低。

請繼續往下閱讀...

資誠預期，明年的IPO的家數可望回到4年平均，至少50家；此外，今年外國上市櫃（KY）只有4家，而外國來台上市櫃家數減少的原因，主要是中美貿易戰影響，過去在大陸營運的台商低成本的好處已經消失、且台灣的企業多以外銷為主，使得大陸台商回台掛牌多少受到影響；但好消息是，新南向政策已經漸漸有了成果，包含泰國、柬埔寨等台商或企業，都有興趣回台掛牌；此外美國企業認為亞洲不可放棄、不可忽視的一塊，新科技都在亞洲市場已經逐步開花成果，認為台灣是資訊透明、法規成熟的籌資市場。

資誠預期，今年有四項正面的消息值得關注：一，5G及AI的落地運用，台灣的5G明年正式商轉，許多企業將正式把人工智慧落地應用；以及生技醫藥也逐漸開花結果，也將帶動相關企業掛牌籌資。

二，境外資金匯回專法上路，將帶動台灣企業將海外資金匯回在台灣進行各項投資，預期一、兩年內可望為台灣資本市場帶來另一波成長動能。

三，家族企業永續經營，家族企業透過資本市場運作，強化公司治理，保持企業競爭力達成永續經營目標。

四，政策的誘因，許多企業產業鏈的重新調整，台灣資本市場交易資訊透明、成長動能佳，且籌資成本合宜，較鄰近的資本市場具有優勢，可吸引海外華商來台掛牌，包含香港、美國及東南亞等地華商。

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