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中菲行攜手瑞典商合資設立德國子公司　深耕歐洲海空運物流市場

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▲國際物流集團中菲行今年二度入圍全球貨運年度大賞，並首度入圍「最佳海運」決選名單。（圖／中菲行提供）

▲國際物流集團中菲行今年二度入圍全球貨運年度大賞，並首度入圍「最佳海運」決選名單。（圖／中菲行提供）

記者林淑慧／台北報導

中美貿易戰持續延燒，物流業者拓展新據點再下一城。中菲行今（30）日宣佈，明年起將與瑞典上市公司Elanders集團共同合作，中菲行將投資其位於德國的子公司ITG Air & Sea GmbH並取得25%股權，共同拓展德國及歐洲的空海運物流事業。

中菲行表示，ITG Air & Sea GmbH係ITG Internationale Spedition + Logistik（ITG) 於2019年11月1日將空海運事業獨立成立的新創公司，ITG於德國、荷蘭、美國及俄羅斯擁有12個分公司及7個物流中心，其客製化服務除了遍佈時尚、紡織、化妝品、生活與眾多奢華品牌的國際大廠。

請繼續往下閱讀...

中菲行和德國ITG的策略夥伴關係已經超過25年，透過這次的策略投資安排，不僅可以強化雙方合作關係，對於中菲行而言，將可有效應用位於德國的LGI、ITG 及瑞典的Elanders 深耕多年的物流實力，提昇中菲行德國及整體歐洲業務發展能力。

Elanders集團及其子公司LGI則能提供多元服務，包含整合及客製化的供應鏈管理，除了全球運輸管理並涵蓋採購、倉儲、組裝、生產與分銷等。全球近7,000名員工遍佈四大洲20多個國家，而其於中國、德國、新加坡、瑞典、英國與美國等主要市場的年營業額達11億歐元。

依據財報，中菲行今年11月份自結集團營業額為新台幣15億8仟6佰萬元，與去年同期的營業額相當。今年累計前11月營業額為157億2仟8佰萬元，較去年同期減少3.5%。

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