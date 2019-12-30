家中深夜傳詭異敲打聲　夫妻害怕躲衣櫥...報警見到「凶手」大傻眼

▲男子以為家中有搶匪，竟然是「掃地機器人」。 （圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅來納州一對夫妻深夜家中突然出現詭異怪聲，擔心可能有搶匪闖入，立即拿槍躲入衣櫥中並且報警，心理準備好要發生槍戰時，警方卻只有找到一台「掃地機器人」，得知真相讓他們當下超糗，但也很慶幸只是虛驚一場。

這起烏龍事件發生在25日聖誕節凌晨12點半，居住在福賽斯郡(Forsyth County)的男屋主米拉姆(Thomas Milam)，與妻子伊麗莎(Elisa)在房內觀看電影時，突然聽到樓下傳來聲響，他們立即躲到衣櫥中並且報警，「我立刻拿了槍，靜靜聽樓下是否還有動靜，結果樓下果然很吵。」

米拉姆表示，等待的過程中最放心不下的就是在隔壁房睡覺的2歲女兒，「如果當時有聽到她的房門被打開，我已經準備好去做我要做的事」，然而警察在家中四處搜索後，只把他們叫到樓下詢問，「這是你們的掃地機器人嗎？」

米拉姆表示，「我當下心情一沉，才想起來我和妻子2天前買了這台機器，它莫名自己啟動開始打掃，結果被卡在樓梯下面的走廊，不斷撞擊牆壁，導致我們聽到怪聲。」

米拉姆的糗事被福賽斯郡警方分享在臉書上，他透露後來和妻子將掃地機器人命名為哈利(Harry)，並且感謝警方快如閃電的幫忙，「雖然這件事讓我們覺得很尷尬，但也很暖心，祝大家聖誕快樂，記得在掃地機器人搶劫你們之前先關掉它們。

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