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每戶發600萬現金！ 　加拿大為省錢請偏鄉居民「棄村搬家」

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▲ 小灣群島的居民們紛紛帶著行李，搭船離開了家園 。（圖／翻攝Mike Parsons臉書）

實習記者羅明輝／綜合報導

在全球都準備迎接新年之際，加拿大東北部小灣群島（Little Bay Islands）的村民們則是忙著收拾行囊，告別家園，搬到新的城鎮。由於受到漁業崩解、石油價格暴跌等影響，紐芬蘭-拉布拉多省（Newfoundland and Labrador）面臨不斷增加的債務。為了減緩負擔，政府陸續向某些「居住人口持續減少，但公共服務經費高昂的城鎮」採取一項特殊政策，那就是支付每一戶19萬（約台幣571萬）至20.5萬美元（約新台幣616萬元）的搬遷費用，然後切斷整個城鎮內的社區服務。

根據《華盛頓郵報》報導，由紐芬蘭-拉布拉多省政府所實施的「遷鎮計畫」有些前提：必須由這些城鎮、社區「主動提出」搬遷要求；至少需要90%的居民投票決定離開；同時，成本效益分析也要顯示「關閉能為省政府節省支出」的可能性，3個條件都符合的城鎮，才會開始推動搬遷行動。

小灣群島在鱈魚捕撈業暫停後，考慮遷村已經將近10年，但每每因為居民看法不同、世代差異而未果，2015進行年公投時，95票裡面必須有86票贊成票，但最後只獲得85票，因此沒有通過。當時誰投反對票，很快就會傳遍整個城鎮，這些人受到其他村民排擠，拒絕和他們說話，最後迫於壓力，也只好贊成離開。

就這樣在今年，村民一致通過投票決定棄村，小灣群島成為過去20年來第8個做出這項決定的社區，現有的54位居民被要求必須在12月31日前搬走，之後政府就會切斷水電，同時中止鏟雪和渡輪服務，居民也是可以選擇留下來，但不能使用公用輸電網或自來水網。整個遷村行動預估將花費661萬美元（約新台幣1.98億），不過切斷城鎮後，估計未來20年中可以替政府省下1500萬美元（約新台幣4.5億）。

▲ 帕森斯和妻子喬吉娜成為小灣群島最後的住戶 。（圖／翻攝Mike Parsons臉書）

53歲的村民帕森斯（Mike Parsons）表示，自己一直嚮往退休後能回到故鄉生活，2017年與44歲的妻子喬吉娜（Georgina）搬回小灣群島後，從沒想過自己將會成為這裡最後的居民。他提到，鄰居們紛紛將自己的物品裝上卡車，趕在搬離前最後一次到鎮上教堂做禮拜、最後一次寄信、最後一次在聚會場所唱歌、射飛鏢，「看到大家試著將自己一輩子積累的東西打包，搬到其他地方去，我覺得非常哀傷。」

▲▼ 小灣群島在居民離開後，顯得寧靜許多 。（圖／翻攝Mike Parsons臉書）

▲ 小灣群島在居民離開後，顯得寧靜許多 。（圖／翻攝Mike Parsons臉書）

不過即使所有村民都將搬走，帕森斯與喬吉娜仍然決定繼續留在島上，他們花了超過3.8萬美元（約新台幣114萬元）來購買太陽能板、發電機及所需的其他設備，也儲存了足夠物資，以因應斷水斷電的生活。帕森斯說道，「雖然這裡變得非常安靜，我母親也很擔心我能不能好好適應，但也有村民跟我說，他們因為有人選擇留下，而鬆了一口氣，畢竟我們還待在這裡，這座島就沒有完全死去，依然繼續向前推進。」

據了解，前省長斯莫伍德（Joey Smallwood）從1954年開始，便啟動了這項鄉鎮推動遷移計畫，向「沒有大好未來」的城鎮村民提供現金，請他們搬到政府所安排的「成長重點區域」。光是1954到1975年之間，就有將近300個城鎮、約2.8萬人離開家園，被重行安排到新的城市生活。

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