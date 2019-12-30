老公的逆襲！最強聖誕禮物…大腿上刺妻「張嘴多層雙下巴」醜照

記者張方瑀／綜合報導

英國一對結婚24年的夫妻，日常生活中就很喜歡開彼此玩笑，互相捉弄對方，今年聖誕節丈夫詹姆斯（James McGraw）也準備了一個大禮要送給太太凱莉（Kelly）。原來詹姆斯為了報復凱莉幫他剪了一個超醜的髮型，他決定將凱莉睡覺時被拍下的「張嘴多層雙下巴」醜照，直接刺在大腿上。這個驚喜也讓凱莉氣得說，「我絕對會報仇的。」

詹姆斯和凱莉已經結婚24年，並育有5個孩子，平時就喜歡開玩笑捉弄對方。不過，詹姆斯替凱莉準備的聖誕驚喜，也直接踩到底線。詹姆斯說，之前凱莉在他出門旅遊前，幫他剪了一個非常醜的髮型，害他出門都會被親朋好友嘲笑，因此決定要來好好「回擊」。首先，詹姆斯找了一張凱莉多年前在飛機上睡翻的「張嘴多層雙下巴」醜照，並要求刺青師把這張照片刺在他的大腿上。

在花了8個小時將凱莉「栩栩如生地」刺在大腿上後，詹姆斯還打電話跟凱莉說，「我不小心把信用卡忘在家裡了，你可以幫我拿來刺青店嗎？」結果凱利帶著孩子來到店裡，看到詹姆斯身上的刺青時，簡直嚇呆了，他們的孩子則是瘋狂大笑，還開心地跟詹姆斯擊掌。

凱莉雖然生氣，但也承認她早已習慣詹姆斯的惡作劇，「但這張照片真的太過份了，我簡直不敢相信，我真的很討厭這張照片。」凱莉也說，「我會想辦法復仇的，而且還會更可怕。」詹姆斯擇幸災樂禍地表示，他現在每天看到「妻子的臉」都會開心地大笑。