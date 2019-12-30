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韓國瑜提無薪假要支付6成薪　勞動部打臉「請先瞭解現行制度」

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▲▼勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

▲勞動部回應韓國瑜無薪假提議。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜在2020總統大選電視辯論會上，再次提出無薪假由保險支付6成薪資的勞動政見。對此，勞動部也發表聲明回應，即便勞雇雙方協商同意暫時縮減工作時間，但每月給付的工資仍不得低於基本工資。並強調，對於勞動政策的討論，希望能夠先瞭解現行制度，並評估新構想之可行性。

勞動部表示，韓國瑜及其國政顧問團曾多次提出「無薪假勞工沒錢領，要修改《就業保險法》，由保險支付6成薪」的構想，顯然是對於現行制度不瞭解，且有可能誤導雇主違反法令。

請繼續往下閱讀...

勞動部指出，根據《勞動基準法》第21條第1項規定，「工資由勞雇雙方議定，但不得低於基本工資」。也就是說，勞雇雙方協商同意暫時縮減工作時間及依比例減少工資，但對於原約定按月計酬的全時勞工，每月給付的工資仍不得低於基本工資。

舉例來說，以月薪30,000元的勞工為例，若只領6成薪，就只有1萬8,000元，遠低於基本工資。「無薪假給6成薪」這種不成熟的構想，反而會對許多勞工朋友造成傷害。

此外，勞動部說，工資本來應由雇主給付，若勞雇雙方協商同意暫時縮減工時，就改由就業保險支付6成薪，等於是要全體被保險人來替縮減工時的雇主給付工資，毫無正當性可言。

最後，韓國瑜所提及「勞退自提」的構想，勞動部則表示，現行勞退新制已有勞工可在每月薪資6%範圍內自提退休金的規定。韓國瑜所提出，月薪3萬以下的勞工自提3%，政府也相對提3%，若以目前月薪3萬元以下約320萬人來估算，初估每年政府須準備345億元的預算，財源該從何而來？會不會又淪為「看得到、吃不到」的大餅。

勞動部說，對於勞動政策的討論，能夠先瞭解現行制度，並評估新構想之可行性。否則，若以錯誤的資訊，草率喊出不成熟的構想，並非勞工朋友所樂見。

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