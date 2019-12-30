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勞工保險紓困貸款欠戶高達26萬　總金額逾220億元

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▲▼勞保,勞工保險局,勞保局,勞保條例,老年給付,職災保險,年金改革,勞保基金,勞保年金。（圖／記者李毓康攝）

▲勞工保險紓困貸款欠戶高達26萬，總金額逾220億元。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部公布108年勞工保險紓困貸款之貸款期間利率自109年1月第1個營業日（即109年1月2日）起為年息1.39％。這項「福利」是從2003年起推出的政策，只要勞保年資滿15年者，不論是否有工作，只要未積欠保費或先前貸款，就可用低利率向勞保基金貸款10萬元3年。

然而，根據勞保局最新數據顯示，截至今年累計高達26萬名勞工貸款擺爛逾期未還，這筆欠債逐年擴大，總逾欠金額已累積將近220億元。

請繼續往下閱讀...

勞保局表示，只要是符合資格的勞工就可提出申請，申請後一周就能入帳，但由於該貸款期限為3年，年6個月只需繳交利息，第7個月起只須按月平均攤還本息。以今年利息為1.39%為例，若向勞保局借貸10萬元，按照方案與利率來計算第一個月只須繳利息116元，到第7個月才需要繳交本息3394元。

勞保局表示，每年都會在農曆年前，開放勞工申貸，近5年平均每年約有8.8萬件貸款，截至11月底，總逾欠戶數262911戶，總逾欠金額219億2800萬元。

至於這些欠款民眾為何未繳款，勞保局則表示，每年會對未按時繳回貸款的被保險人進行通知。不過，實際上這些欠款人到底為何未繳款也不得而知，僅能用通知的方式進行催繳。
 

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