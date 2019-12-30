東部唯一！全家揮軍蘇澳國道服務區　搶攻交通中繼商機新里程

▲全家便利商店今（30）日宣佈進軍蘇澳國道服務區，董事長葉榮廷（圖左）表示，新站點為東部唯一國道服務區，全家團隊以「站站接地氣」策略，搶攻交通中繼商機。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

為擴大服務面向，超商業者積極搶進全台交通幹道據點。全家便利商店今（30）日宣佈進軍蘇澳國道服務區，董事長葉榮廷表示，新站點為東部唯一國道服務區，全家擬定複合店型、異業結盟、強棒團隊三大營運方針搶市，以「站站接地氣」策略搶攻交通中繼商機。

繼今年九月底25個台鐵站點換招營運後，全家已有30個台鐵據點、4個高鐵站點、3個國道休息區等47間店舖，而統一超商11月也進駐微風台北車站一樓商場，截至今年底全台將上看52個商場型超商，涵括交通轉運、觀光景點、醫療院所、科技廠辦、大專院校、國際機場及商辦大樓等七大類場域。

請繼續往下閱讀...

全家便利商店今天舉行蘇澳國道服務區開幕記者會，全家董事長葉榮廷、總經理薛東都、開發業務本部長王國君率領團隊報告，並邀請交通部長林佳龍、高公局長趙興華等貴賓列席見證。

葉榮廷表示，蘇澳服務區為東部唯一的國道服務區，為全家所經營的第三個國道服務區站點，預計每年可服務百萬名旅客，也將帶動全家整體國道商場業績成長三成；據統計，全家旗下共經營24個商場，預估今年服務將突破2500萬人次，全年整體營收上看20億元。

葉榮廷指出，全家拿下蘇澳國道服務區經營權，戰績更勝同業，面對國道服務區站點高人流、旅客需求差異化等挑戰，全家團隊卯足全力，以近年積累的零售經驗展開站點店舖規劃，以滿足不同消費者需求。

在異業結盟方面，為對應用路人不同需求，「全家」則邀請不同品牌攜手合作，如喜愛甜點的消費者，可於服務區內品嚐到宜蘭知名伴手禮諾貝爾奶凍，文創品牌登義漢方與富美海鮮、曾記麻糬、悟饕池上飯包也進駐；全家表示，未來也將再導入更多品牌滿足消費者多元需求。

依據財報，「全家」今年前三季合併營收576.17億，年增8.1%，稅後淨利為14.04億，較去年同期增6.18%，歸屬母公司淨利13.49億，較去年同期成長7.21%，每股稅後盈餘（EPS）為6.04元，較去年同期增加0.4元。全家表示，獲利成長主因為本業便利商店整體表現穩健，兩大關鍵指標皆呈趨勢向上：既存店日均銷售成長2.5%，來客數也同步成長，挹注公司業續持續成長。

