3貓遭鎖頂加倉庫狂哭哭　金鐘女主持怒堵飼主…搶救幫找家

圖文／CTWANT



金鐘獎「生活風格節目主持人」李霈瑜（大霈）致力於環保議題，除了身體力行外，她也正計劃經營一間無包裝、無塑膠的環保商店，希望更多人一起愛地球。愛地球也愛動物的她，日前營救了三隻被鎖在頂樓加蓋倉庫中的貓咪，她形容當時在家中連續聽見貓咪的哭聲超過一天都不間斷，於是她展開救援。目前一隻貓咪已經被領養，還剩下6歲母貓「瘦瘦」以及3歲公貓「弟弟」等著找好人家過年。

▲大霈笑稱6歲母貓瘦瘦是「緊張大師」。 (圖／大霈提供)

大霈回想聽聞貓哭時，第一晚卻怎麼找都找不到貓咪，放心不下的她隔一天收工後，趕在天黑前再出發尋貓，這次她靠著朋友推薦的貓聲模擬器app得到貓咪的回應，她趕緊奔向傳出聲音的大樓頂樓處，果然越接近頂樓貓咪的哭聲越來越大，最後在三公分的門縫處看見有貓咪的手在激動揮舞，大霈先從門縫丟了飼料，「牠們像猛獸一樣的嗑光這一小包飼料！」看得她相當心疼。

大霈接著到一樓髮廊要了盆器底座跟新鮮的水並且詢問有無人認識頂加住戶，當時她想著「最壞的狀況可能是住戶死掉在裡頭無人餵養貓咪。」還好她遇上同棟好心住戶幫忙傳訊息給頂樓的住戶表示想領養貓咪，鄰居偷偷告訴大霈該飼主非常怪，除了全身臭氣熏天，飼養的貓狗也因為疏於照顧而影響其他住戶的生活品質，大霈聽完後更擔心貓咪的安危，因此在等回應的同時坐在一樓，「我害怕一樓鐵門關起來，所以一直坐在該棟樓梯間，想說怎樣都要堵到飼主！」





▲三歲的公貓「弟弟」尚未取名。 (圖／大霈提供)

等了一個小時後，男飼主終於出現，對方穿著破掉的四角褲，散發出一個月沒洗澡的異味，大霈立刻有禮貌的要求想要看貓並且領養，對方開心同意，但理由則是「因為長期要出差所以沒時間養這批鎖在頂樓加蓋倉庫，不見天日多年的三隻貓咪。」不以為然的大霈雖然生氣想舉報虐貓，但決定不激怒飼主，先將貓咪救出，並且和室友一起將貓咪送到獸醫院洗澡剪指甲也打了狂犬三合一以及除蚤。

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大霈將貓咪以自己的樂團命名「瘦瘦」、「英雄」，以及未命名的「弟弟」， 英雄已經找到新的飼主，而6歲的母貓瘦瘦以及3歲公貓弟弟目前暫居在自己的家中 ，大霈喊話：「請將訊息多多分享，期待有緣人來相領，帶著招財貓貓～好過年。」領養資訊請詳閱大霈臉書。





▲大霈今年拿下金鐘獎「生活風格節目主持人獎」。（圖／翻攝自臉書）

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