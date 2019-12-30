Smart智富／勇敢面對自己的財務困境吧！



文／Smart智富雜誌 蔣竣植

在2019年1月初時，我在《Smart智富》月刊本專欄寫了1篇「收支管理」的文章，許多朋友看完之後回覆內容頗為實用，但我不禁好奇想問：「所以財務狀況有因此改善了嗎？」不，應該問：「是否真有鼓起勇氣確實檢討財務狀況？」

或許是年度已接近尾聲的關係，財務諮詢的需求也相對增加，互動的內容大多是關於不知該如何理出頭緒的財務困擾。下文將與讀者分享其中2個諮詢案例，分別是王先生及呂小姐，都是35歲～40歲的青壯年，同樣過著看似無慮的生活，卻也同樣煩惱著退休金的準備。

任職服務業的王先生，為了增加額外收入，兼職加入近期話題不斷的外送行列，2份工作的收入雖然可供生活無虞，努力工作的態度似乎也沒什麼好挑剔的。直到另一半在某天無意間問道：「你開始準備退休金了嗎？」過去甚少思考退休金規畫的想法，總認為時間尚早，但另一半這樣一問，男人該扛起的責任感卻讓他開始苦惱⋯⋯。

而擔任資訊業工程師的呂小姐，近5萬元的收入讓原本單身的生活品質維持著一定的水準，無論是飲食、衣著、娛樂等方面。直到以結婚為前提的男友出現，並在交往過程的某天問了一句：「妳有在理財嗎？」這問題似乎不該逃避，接下來若要進入家庭，好像是該做些改變才是⋯⋯。

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這年齡層在面對理財時，所思考的目標往往已經不是買車、買房等物質上的目標，而是準備時間有點遠卻又不會太遠的退休金規畫，因為這是每個人都必定要因應的理財目標！進一步諮詢之後，發現2位案例的主角都意識到，雖然尚有時間可供準備，但他們希望能達到的目標金額均至少有1,000萬元，此等大額理財目標帶來的急迫感也就油然而生了。

訂定理財目標固然重要，但在追求目標的過程當中，儲蓄、投資的預算都關係到達標的可能性。若再往前一步分析，這筆用於理財的預算多寡，取決於「生活開銷」是否健康，而原本看似平凡的開銷，就有可供檢討、調整的極大空間。

原來，王先生1天2杯的咖啡、呂小姐衣櫃內多數尚未卸下吊牌的衣服，都是在年終可以試著改善的財務問題。而一位好的財務顧問，就能協助民眾從家庭財務報表的細項中，找出財務的「魔鬼」。看來，要讓財務變得更好，除了需要勇氣之外，還需要一位會隨時「神來一問」的另一半！我們明年見。(本文作者為國際認證理財規畫顧問（CFP®）)

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