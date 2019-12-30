2019熱門台股榜再由電子股霸榜！　鴻海、台積電連莊冠亞軍

▲ YAHOO公布2019年第四季與全年熱門台股榜。（圖／YAHOO提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

歲末年終倒計時！回顧2019年，Yahoo奇摩股市App今（30）日公佈第四季「十大爆紅台股榜」、「五大爆紅ETF榜」，以及2019年度「十大熱門台股榜」。看到2019年度「十大熱門台股榜」，再度由電子股霸榜，且鴻海、台積電連莊冠、亞軍。

2019年十大熱門台股榜

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2019全年度熱門台股由電子股再度包辦全數榜單，鴻海、台積電連莊冠亞軍。鴻海創辦人郭台銘決定交棒震撼市場，隨後主要代工產品iPhone 11的銷售意外強勁，接連利多刺激鴻海股價反彈，盡收市場關注目光。台積電董事長劉德音先前公開強調，相較於全球半導體產值年衰退12%，台積電充分準備的7奈米製程廣受好評，預期2020年公司仍將顯著成長。

除此之外，被動元件、記憶體和面板股熱力不退，也是2019年台股最顯著的特徵。去年股價大幅下修的被動元件高價股國巨（2327）和華新科（2492），今年同樣「吸睛」攻佔榜單第4、5名。國巨今年繼續併購了美商基美（KEMET），正式跨足高階應用市場。華新科則繼續看好5G商機，整合旗下事業單位擴大經營智慧型手機產品，並擴大資本開支展現其成長動能。

在科技產品中不可或缺的印刷電路板（PCB），由欣興（3037）、華通（2313）分別進榜第6、7名。而記憶體相關股號的熱度持續延燒至今年，包括名列第3名的旺宏（2337）及第9名的華邦電（2344），均預期2020年記憶體市況可望大致穩定，並帶動相關產品有機會漲價。至於面板大廠群創（3481），因為明年面板報價可望回春，重新受到投資人青睞。

▲ 台積電股價在今年頻頻刷新歷史新高。（圖／記者屠惠剛攝）

2019年「十大熱門台股榜」

1. 鴻海（2317）

2. 台積電（2330）

3. 旺宏（2337）

4. 國巨（2327）

5. 華新科（2492）

6. 欣興（3037）

7. 華通（2313）

8. 南亞科（2408）

9. 華邦電（2344）

10. 群創（3481）

2019年第四季十大爆紅台股榜

至於今年第四季爆紅台股榜，包括順德（2351）、瓦城（2729）、大車隊（2640）、根基（2546）、雲品（2748）和互盛電（2433）。此六檔個股有兩大共通點，首先是擁有強勢品牌，各自有深厚的經營基礎，像是順德為「SDI手牌文具」的製造商等；其次是近年均有穩定、甚至逐年成長的現金股息收益，其中，順德股息從2元逐年成長至2.8元。

其他4席則是台開（2841）、立萬利（3054）、福懋油（1225）和佳能（2374）等漲幅相對落後的個股，展現了部分更積極的投資人，持續關注個股動態、等待翻轉獲利時機。

2019年第四季「十大爆紅台股榜」

1. 順德（2351）

2. 瓦城（2729）

3. 台開（2841）

4. 大車隊（2640）

5. 立萬利（3054）

6. 根基（2546）

7. 福懋油（1225）

8. 雲品（2748）

9. 互盛電（2433）

10. 佳能（2374）

2019年第四季五大爆紅ETF榜

今年第四季爆紅ETF類型十分多元，奪下本季爆紅ETF首位的富邦美國特別股（00717），標榜特色是在美股頻頻創新高之際，股息殖利率仍有5.29%，加上在償債順序上特別股優先於普通股，令投資人在較低的總費用率下，不光是得到股息收益，還能佈局性質接近債券的資產。元大道瓊白銀（00738U）今年曾經出現一波強勁的漲幅，令投資人關注世界第二貴金屬重啟多頭的可能性，排名第2名。

▲ 美股頻創新高，吸引投資人關注。（圖／路透社）

儘管台股今年以來的漲幅在亞洲數一數二，因應MSCI調整指數成份股引起投資人關注，讓以往熱門的元大台灣50暫時退榜，取而代之入榜的台股ETF僅有元大MSCI台灣（006203）、永豐台灣加權（006204），名列第3、5名。此外，在A股後市不看淡下，排行第4名的富邦深100（00639），不僅投資今年強勁上漲42%、漲幅全亞洲第一的深證100指數，加上A股渡過貿易戰後，由科技類股步入牛市的跡象，均牽動著股民目光。

2019年第四季「五大爆紅ETF榜」

1. 富邦美國特別股（00717）

2. 元大道瓊白銀（00738U）

3. 元大MSCI台灣（006203）

4. 富邦深100（00639）

5. 永豐臺灣加權（006204）