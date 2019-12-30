男友模仿遊戲節目狂問怪問題　她傻傻作答才發現「自己被求婚了」

▲女子專心玩遊戲，完全沒發現自己被求婚。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅來納州一名男子日前在家玩遊戲時，竟然藉著遊戲內容成功向女友求婚，浪漫又有創意的求婚方式在網路上獲得瘋傳，影片上傳後已獲得超過281萬人次觀看，4.2萬網友祝福，還有許多網友開玩笑表示，「要把這招學起來」。

影片中可看到，男子貝爾(Joshua Bell)為了給女友邁里克(Kiana Myrick)驚喜求婚，家人23日聚會時提議要玩知名節目Family Feud的問答遊戲，然而扮演主持人的他所問的問題卻都與「結婚」有關。

貝爾向邁里克發問，「說出一個女性最嚮往的日子」，對方很快回答，「婚禮」，後來又陸續發問，「女性穿全白的衣服叫什麼」、「說出一個女性最想去的地方」，對方回答，「海灘？」他便接著表示，「這題你會怎麼做，『你願意嫁給我嗎？』」

面對男友突如其來的發問，邁里克疑惑轉過身，竟然看到對方單膝下跪，整個人又驚又喜，家人則在一旁開心叫了出來，最後她開心地流下眼淚，接受了對方的求婚。

影片被貝爾的媽媽威廉斯(LaShonda Williams)24日分享在臉書後，截至目前為止觀看次數已超過281萬次、1.4萬人分享、4.2萬個讚。邁里克後來向媒體表示，當時自己一直低著頭、專心在玩遊戲，所以完全沒注意到對方正在向她求婚，貝爾則說，「我只是想給她應得的，結果竟然有100多萬人次觀看，真是太神奇了。」

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►我該答應女友嗎？

