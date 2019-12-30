台灣Pay取消單筆回饋限制　經部：帶動夜市券創造逾4億元商機

▲經濟部表示夜市券促進國內消費有成，夜市攤商們的營業額都提高2至3成，合計帶動超過4億元的商機。圖為台北師大夜市。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

廣受自由行旅客及夜市攤商歡迎的夜市券政策，行動支付業者大方祭出回饋好禮奏效。經濟部表示，台灣Pay於今年11月中取消單筆回饋限制後，帶動消費金額持續成長，截至目前為止，夜市券已回收285餘萬張，為我內需市場創造逾4億元商機。

經濟部表示，配合擴大秋冬國民旅遊的夜市券加碼方案，推出後詢問度非常高，且普遍受到旅宿業、自由行旅客及夜市攤商的歡迎，充分發揮提振國內旅遊、刺激夜市消費的效益。

請繼續往下閱讀...

為促進國內消費，官員指出，行動支付業者也主動祭出大方回饋，像是原本單筆消費回饋金額約80至100元，但台灣Pay於今年11月中取消單筆回饋限制後，單筆大額消費5000元就能賺到每月1000元的回饋，帶動國內消費金額持續成長。

經濟部中部辦公室表示，夜市券促進消費方案不只住宿遊客受益，旅宿業也肯定在旅遊淡季能把遊客導入產生消費附加價值，夜市攤商們的營業額都提高2至3成。目前使用及消費效益以南部及東部地區最佳，合計帶動超過4億元的商機。

為延續夜市券帶動國內消費的成果，經濟部表示，將研提未來輔導計畫，規劃將具有旅遊發展潛力的夜市納入輔導，改善衛生環境，建立夜市發展典範，發揮連結夜市推動觀光的效應。