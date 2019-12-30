　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美轟炸真主黨旅「劍指伊朗」　蓬佩奧：無法容忍危及美國人的行動

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 美軍29日空襲伊拉克和敘利亞境內「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）5處據點，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在佛州海湖莊園召開記者。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo，圖中）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美軍29日空襲伊拉克和敘利亞境內「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）5處據點，至少25名武裝份子死亡，另有55人受傷。美方認定此次行動是對真主黨旅的預防性襲擊，且該組織背後有伊朗在撐腰，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在佛州海湖莊園的記者會表示，「我們不會容忍伊朗採取讓美國人處於危險之中的行動。」

綜合衛報、半島電視台報導，這場空襲行動由F-15戰鬥機執行，襲擊目標為武器儲藏設施及真主黨旅指揮中心，其中3處位在伊拉克、2處位在敘利亞，且至少4名伊朗支持的什葉派穆斯林組織地方指揮官喪命。

五角大廈發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）表示，「真主黨旅多次襲擊伊拉克的基地，作為回應，美軍進行多次精準防禦攻擊行動，這將削弱真主黨旅未來對OIR聯軍發動攻擊的能力。」

▲美軍空襲「真主黨旅」5據點，有3處在伊拉克，另外2處位在敘利亞境內。（圖／路透社）

根據美方的說法，真主黨旅27日轟炸空襲伊拉克石油重鎮基爾庫克（Kirkuk），造成一名美國承包商身亡，4名美軍及2名伊拉克維安部隊成員受傷。時隔2日，美軍就發動空襲。只不過，伊拉克安全人員向法新社透露，在美方空襲數小時之後，伊拉克首都附近的美軍基地就遭到空襲轟炸，但並未傳出傷亡。

只不過，談及未來情勢發展，專家卡茲曼（Kenneth Katzman）表示，接下來就看伊朗及伊拉克政府的後續動作，因為伊拉克看守政府先前就已認定空襲行動是對伊拉克主權的侵犯，且親伊朗派更呼籲美國人撤軍，如今這場空襲可能讓美國與伊拉克的雙邊關係出現問題。

►美軍空襲伊拉克敘利亞境內「真主黨旅」5據點　已釀25死55傷

ET快訊
白賓士停沙鹿擋到別車！她接電話「我在南區」　醫護怒曝6小時後
「總統辯論會」韓國瑜亂開砲　事實查核中心列10點打臉
影／辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　韓國瑜「轉頭就走」網全看傻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

無核化協商年底大限最後倒數　美軍偵察機持續監視朝鮮半島

輪椅被擋！伯「暴怒猛搖梯子」油漆工墜3樓「重摔人行道」畫面曝光

寒流發威帶走50命　孟加拉現4.5度低溫持續到2020年

獲獎記者揭露貪腐「推特罵法官」　遭警察帶走恐被關1年

甜甜圈店相識分手　情侶27年後重回舊地結婚：一切從這裡開始

烏克蘭與親俄分離份子「換囚200人」　親友團圓緊擁淚灑機場

金正恩：將採「積極攻勢」保障國家體制　北韓五中全會邁入第二天

聖誕禮物收「放大鏡」太嗨　12歲童意外燒毀院子：燈都融掉了！

美轟炸真主黨旅「劍指伊朗」　蓬佩奧：無法容忍危及美國人的行動

普丁引用文件稱「波蘭也造成二戰」　波蘭總理怒嗆：說謊！

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

不潮不出街！韓國超夯長版羽絨衣　歐爸穿「拖地款」上街秒吸迷妹們

模擬「鵝生」在小鎮挑戰超瞎任務 當惡霸搞破壞！牠把阿嬤關起來

3連嗆台大法律總統：馬英九軟！　韓國瑜裡外開砲...馬辦：其實很硬

爸惡整女兒「送一根香蕉」當禮物 她一拆開興奮到尖叫：是芭娜娜～

無核化協商年底大限最後倒數　美軍偵察機持續監視朝鮮半島

輪椅被擋！伯「暴怒猛搖梯子」油漆工墜3樓「重摔人行道」畫面曝光

寒流發威帶走50命　孟加拉現4.5度低溫持續到2020年

獲獎記者揭露貪腐「推特罵法官」　遭警察帶走恐被關1年

甜甜圈店相識分手　情侶27年後重回舊地結婚：一切從這裡開始

烏克蘭與親俄分離份子「換囚200人」　親友團圓緊擁淚灑機場

金正恩：將採「積極攻勢」保障國家體制　北韓五中全會邁入第二天

聖誕禮物收「放大鏡」太嗨　12歲童意外燒毀院子：燈都融掉了！

美轟炸真主黨旅「劍指伊朗」　蓬佩奧：無法容忍危及美國人的行動

普丁引用文件稱「波蘭也造成二戰」　波蘭總理怒嗆：說謊！

台灣基進封關民調！韓國瑜和國民黨都跌破16%　蔡英文43.1%「坦克式輾壓」

東部唯一！國5蘇澳服務區12/30啟用　大小車位117個

韓國瑜辯論會狂轟媒體　黃暐瀚「不支持卻能理解」：他沒有變…

已故鐵路勇警李承翰殉職紀念碑揭牌　母落淚、父怒呼籲：法官應判兇嫌死刑

胖貓門口可憐討食「骨架跟隔壁強烈對比」　獸醫：別被牠騙了

中職／樂天桃猿教練團確定！克魯茲任客座　另有外籍投教

林依晨領軍師弟妹「幫浪浪找家」！　年曆加入毛小孩：領養代替購買　

揮別新低陰霾！資誠預期明年IPO家數重返榮耀　達50家

無核化協商年底大限最後倒數　美軍偵察機持續監視朝鮮半島

開車累了可躺下睡覺、大啖宜花東美食　國道蘇澳服務區5大亮點搶先看

國際熱門新聞

餓到吃野草！他翻身變「億萬老闆」逆襲故事曝

沙漠魚全球僅存38隻...竟遭醉漢害死

歹徒施暴搶30元　60歲翁被打死

「幽靈船」現日本海　海巡上船傻：2顆頭在滾

男為殺好友在身上點火後緊抱他

德州教堂傳隨機槍擊！至少2死1重傷

南韓世越號罹難者父親自殺身亡

少年「十字架插喉」殺戀童癖神父

5歲童塞洗衣機泡水旋轉　瘀青翻白眼

印度鬼屋11口之家全亡　9屍掛大廳

北韓高麗航空2020空姐月曆曝光

他住院迷戀護理師　拿酒精縱火「趁機逼脫褲搖床激戰」

荷蘭Holland明年正名「尼德蘭」

美軍空襲真主黨旅5據點　25死55傷

更多熱門

相關新聞

美馬里蘭州小飛機墜毀民宅1死

美馬里蘭州小飛機墜毀民宅1死

美國馬里蘭州拉納姆（Lanham）1架小飛機29日墜入民宅中，墜毀後引發火勢，除了波及1輛汽車還造成1人死亡。目擊者佩拉（Mayra Perla）表示，事發當時她聽到巨響，感覺到房屋都在震動。

白宮國安顧問：北韓試射飛彈會很失望

白宮國安顧問：北韓試射飛彈會很失望

美軍空襲真主黨旅5據點　25死55傷

美軍空襲真主黨旅5據點　25死55傷

猶太儀式遇攻擊5人傷！嫌身上沾血被逮

猶太儀式遇攻擊5人傷！嫌身上沾血被逮

德州教堂傳隨機槍擊！至少2死1重傷

德州教堂傳隨機槍擊！至少2死1重傷

關鍵字：

真主黨旅Kataib Hezbollah伊拉克敘利亞F-15北美要聞軍武國際軍武

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

妻與老闆上摩鐵！3個孩子的爸快暈倒「對面房等8小時」

希澈首談雪莉、具荷拉！認了收養貓咪「看到牠就哭」

泡溫泉遭變形蟲入腦！致死率達95%

男闖急診室「猛刺脖子多下」殺死女醫　網氣炸：死刑

賣安全帽「沒教」害死兒　爸媽提告

被韓國瑜台中造勢空拍嚇傻！4臉書籲：回家投票

台中30萬韓粉踩泥力挺　四叉貓估5萬

UFO光球神速飛行　美曝6秒影片證實了

韓粉被起底　店家秒認出曝黑歷史

Irene整理衣著…珍榮貼心幫擋電暈網：好紳士

8縣市大雨特報「全台續下」　越晚越冷跨年降到最低

多賢「護照內頁被外翻」個資遭網瘋傳

《想見你》許光漢「雙重身分」謎團解開！

尾牙「辣妹上空脫衣」抓已婚主管埋胸蹭

更多

最夯影音

更多
郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」
8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面