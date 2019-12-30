美轟炸真主黨旅「劍指伊朗」　蓬佩奧：無法容忍危及美國人的行動

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo，圖中）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美軍29日空襲伊拉克和敘利亞境內「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）5處據點，至少25名武裝份子死亡，另有55人受傷。美方認定此次行動是對真主黨旅的預防性襲擊，且該組織背後有伊朗在撐腰，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在佛州海湖莊園的記者會表示，「我們不會容忍伊朗採取讓美國人處於危險之中的行動。」

綜合衛報、半島電視台報導，這場空襲行動由F-15戰鬥機執行，襲擊目標為武器儲藏設施及真主黨旅指揮中心，其中3處位在伊拉克、2處位在敘利亞，且至少4名伊朗支持的什葉派穆斯林組織地方指揮官喪命。

五角大廈發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）表示，「真主黨旅多次襲擊伊拉克的基地，作為回應，美軍進行多次精準防禦攻擊行動，這將削弱真主黨旅未來對OIR聯軍發動攻擊的能力。」

▲美軍空襲「真主黨旅」5據點，有3處在伊拉克，另外2處位在敘利亞境內。（圖／路透社）

根據美方的說法，真主黨旅27日轟炸空襲伊拉克石油重鎮基爾庫克（Kirkuk），造成一名美國承包商身亡，4名美軍及2名伊拉克維安部隊成員受傷。時隔2日，美軍就發動空襲。只不過，伊拉克安全人員向法新社透露，在美方空襲數小時之後，伊拉克首都附近的美軍基地就遭到空襲轟炸，但並未傳出傷亡。

只不過，談及未來情勢發展，專家卡茲曼（Kenneth Katzman）表示，接下來就看伊朗及伊拉克政府的後續動作，因為伊拉克看守政府先前就已認定空襲行動是對伊拉克主權的侵犯，且親伊朗派更呼籲美國人撤軍，如今這場空襲可能讓美國與伊拉克的雙邊關係出現問題。

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