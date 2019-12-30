為省22元過路費！3車「停高速公路中央」...等待免費時段到來





▲新加坡電子收費系統ERP。（圖／取自新加坡陸路交通局官網）

實習記者曾筠淇／綜合報導

為省過路費放大絕？新加坡高速公路上，24日上午有三輛汽車，疑似是為了節省1新元（約新台幣22元）和1.5新元（約新幣33元）的過路費，竟直接停在路中央電子閘門前不走，以等待免費時段到來，完全不顧他人與自身安全。

據馬來西亞《中國報》報導，事件發生在24日早上8點59分，中央高速公路近布萊德路出口前的路段，有3輛車都停了下來，車子分別屬於重型車輛的貨車、卡車及輕型車輛的轎車。這3輛車理應順暢通過電子收費站（ERP）的閘門，但卻不約而同的在第2條車道停了下來，造成用路人的不便。

據了解，新加坡的電子收費系統（ERP）為抑制交通繁忙地段的車流量，會在特定時段收取額外通路費，非尖峰時段則暫時取消收費。通常重型車輛如果在早上8時55分至9時通過電子收費站，就需要支付1.5新元（約新台幣22元）的過路費，一般轎車等輕型車輛則要支付1新元（約新台幣33元），不過時間只要一過早上9時，就不必額外收費。

因此，在高速公路停下的那3輛車，被認為是因為司機發現時間距離「免收費」只差1分鐘，所以才會為了省下過路費，停在路中間等。不過把車輛直接停在路中間，確實讓其他用路人的安全出現疑慮，因此引起不少人的不滿。

還有民眾透露，先前曾看過有車輛停在路肩等待，但還不曾看過有人竟大膽把車停在路中央。