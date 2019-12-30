吃泡麵狂噴、麵條飛頭上！妥瑞症歐巴示範「簡單小事有多難」　幽默吸20萬粉

▲ 南韓妥瑞症YouTuber。（圖／翻攝自YouTube／아임뚜렛 I`M TOURETTE，下同）

記者陳宛貞／編譯

妥瑞症（Tourette Syndrome）是一種遺傳性神經內科疾病，症狀包括無法控制地發出清喉嚨的聲音或聳肩、搖頭晃腦等，許多患者在成長過程中都曾因此遭受歧視。南韓一名妥瑞症患者近來經營「I'M TOURETTE」YouTube頻道，透過影片告訴大眾，一般人眼中微不足道的小事對他們來說有多困難，樂觀的態度快速吸引大批粉絲。

I'M TOURETTE在月初開創YouTube頻道，不到一個月就擁有20.4萬粉絲訂閱。他在影片中透過吃泡麵、以筷子移動小番茄、寫書法、疊疊樂、美術等需要短期專注力的活動，挑戰控制自己的行動。但從他目前為止觀看次數最高的吃拉麵影片就可以看出，這一點都不容易。

▲ 因無法控制手部抽動，他吃泡麵時麵條也會亂噴。

他7日上傳的第一支影片為約5分鐘長的「妥瑞症VS泡麵」，至今觀看次數已經將近230萬次。影片中可見，他吃泡麵時不停發出怪聲，拿筷子的手和頭部不斷抽動，造成湯汁四處亂噴、麵條飛到自己頭上等等，過程相當辛苦，但依然堅持到最後，「不能因為麵條噴出去一次就感到挫折。人活著總是會有感到絕望或挫折的瞬間，但如果因此喪氣的話就什麼都做不了了。」

由於罹患妥瑞症，他就算想看電影也不能去電影院，手機拿在手上也常常飛出去，造成螢幕碎裂，但還是表示，「以前有流氓想找我麻煩，但因為我有妥瑞症的關係，就故意躲開我了」，努力將積極的能量傳達給觀眾。

他正向的態度和幽默的言談讓粉絲紛紛留言表示，「原來我們視為理所當然的吃飯這件小事也是很值得感謝的事，真心為你加油」、「個性好開朗，看完影片心情會變好」、「你發出『uh!』的聲音聽起來超嘻哈！」，還有不少粉絲表示，自己身邊也有患病的朋友，也感謝他讓更多人認識妥瑞症。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。