航太維修商機正夯　外資增資長異逾17億元搶市

▲經濟部投審會通過僑外投資案，包括長異發動機維修公司、LAMIGO桃猿隊等投資案。（圖／記者湯興漢攝）
記者林淑慧／台北報導
航空微利時代，修飛機比開飛機更能賺。經濟部表示，近期通過模里西斯商GE MAURITIUS INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD.以新臺幣逾17億元，增資長異發動機維修公司，將加碼在台投資發動機維修業務，搶攻航太高毛利商機。
經濟部投審會日前召開1183次委員會議，會中計核准及備查重大投資案件計11件，其中僑外投資案達6件、對外投資2件，對大陸投資案為3件。
蔡政府力推綠能政策，帶動風電相關投資。英屬開曼群島商STONEPEAK OCEANVIEW （CAYMAN） HOLDINGS COMPANY分別匯入新臺幣50億7,272萬8,500元、21億2,813萬2,000元，主要用以直、間接增資海能國際投資股份有限公司（實行後股權比率分別為75％、25％），作為海能風場相關設施建造費用。
經濟部官員指出，丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S以新臺幣50億元增資沃旭能源股份有限公司（實行後股權比例100％），作為大彰化風電建設有關設備及服務之用。
另外，新加坡商RAKUTEN ASIA PTE. LTD.也以新臺幣12億元增資台灣樂天市場股份有限公司，主要用以轉投資大高熊育樂股份有限公司，經營中華職棒大聯盟LAMIGO桃猿隊，帶動台灣運動休閒育樂業發展可期。