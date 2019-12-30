航太維修商機正夯　外資增資長異逾17億元搶市

2020總統大選最後一場辯論會今（29）日登場，預料能源議題將是三方攻防重點，經濟部表示，在蘋果、Google等國際大廠要求下，包括台積電在內的台灣產業，都越來越需要綠電作為出口的重要生產要素；官員指出，資訊電子業一年出口達3.3兆元，綠能為台灣出口關鍵，不能再等下去。