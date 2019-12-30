　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩：將採「積極攻勢」保障國家體制　北韓五中全會邁入第二天

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 金正恩主持五中全會第二場會議。（圖／朝中社）

▲ 金正恩主持五中全會第二天議程。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

北韓領導人金正恩29日主持第7屆中央委員會第5次全體會議（五中全會）第2天議程，延續28日的第1天議程，持續進行對黨中央委員會及國家整體事業發展的報告，「為符合局勢的要求及徹底保障國家自主權與安全，將採取積極攻勢。這也是對外事業部門與軍需工業部門、武裝力量的重責大任。」

金正恩強調，將採取強勢的措施，以維持國家體制安定，但並未具體說明何謂「積極攻勢」及各部門的任務。外界分析，由於美國未在年底前改變態度，北韓可能重回2017年與美國敵對的「強勁路線」，進行核試、試射洲際彈道飛彈（ICBM）等行動。

根據北韓官媒《朝中社》，此次五中全會議題為「我黨與國家在當前局勢之下的鬥爭方向與為達成革命新勝利的重要政策問題」，目的為討論加速革命發展、勞動黨建設與活動、國家建設與國防建設等重大問題。

回顧第1天議程，金正恩指出，與反社會主義、非社會主義的鬥爭愈加激烈，需加強發展勞動團體事業及提振綱紀等等。除外交與國防領域，金正恩也談及強化國家自主經濟的實質對策、改善科學研究事業的政策、提升教育部門及保健部門物質與技術的方案。

金正恩在第2天會議中分析國內外情勢、全面促進設會主義建設的方案、勞動黨革命性的立場及鬥爭戰略，得到全體人員的支持與贊同。報導也提到，五中全會今（30）日將持續第3天議程。

►金正恩昨主持勞動黨五中全會！　對美國「新路線」或出爐引關注

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
白賓士停沙鹿擋到別車！她接電話「我在南區」　醫護怒曝6小時後
「總統辯論會」韓國瑜亂開砲　事實查核中心列10點打臉
影／辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　韓國瑜「轉頭就走」網全看傻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

無核化協商年底大限最後倒數　美軍偵察機持續監視朝鮮半島

輪椅被擋！伯「暴怒猛搖梯子」油漆工墜3樓「重摔人行道」畫面曝光

寒流發威帶走50命　孟加拉現4.5度低溫持續到2020年

獲獎記者揭露貪腐「推特罵法官」　遭警察帶走恐被關1年

甜甜圈店相識分手　情侶27年後重回舊地結婚：一切從這裡開始

烏克蘭與親俄分離份子「換囚200人」　親友團圓緊擁淚灑機場

金正恩：將採「積極攻勢」保障國家體制　北韓五中全會邁入第二天

聖誕禮物收「放大鏡」太嗨　12歲童意外燒毀院子：燈都融掉了！

美轟炸真主黨旅「劍指伊朗」　蓬佩奧：無法容忍危及美國人的行動

普丁引用文件稱「波蘭也造成二戰」　波蘭總理怒嗆：說謊！

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

不潮不出街！韓國超夯長版羽絨衣　歐爸穿「拖地款」上街秒吸迷妹們

模擬「鵝生」在小鎮挑戰超瞎任務 當惡霸搞破壞！牠把阿嬤關起來

3連嗆台大法律總統：馬英九軟！　韓國瑜裡外開砲...馬辦：其實很硬

爸惡整女兒「送一根香蕉」當禮物 她一拆開興奮到尖叫：是芭娜娜～

無核化協商年底大限最後倒數　美軍偵察機持續監視朝鮮半島

輪椅被擋！伯「暴怒猛搖梯子」油漆工墜3樓「重摔人行道」畫面曝光

寒流發威帶走50命　孟加拉現4.5度低溫持續到2020年

獲獎記者揭露貪腐「推特罵法官」　遭警察帶走恐被關1年

甜甜圈店相識分手　情侶27年後重回舊地結婚：一切從這裡開始

烏克蘭與親俄分離份子「換囚200人」　親友團圓緊擁淚灑機場

金正恩：將採「積極攻勢」保障國家體制　北韓五中全會邁入第二天

聖誕禮物收「放大鏡」太嗨　12歲童意外燒毀院子：燈都融掉了！

美轟炸真主黨旅「劍指伊朗」　蓬佩奧：無法容忍危及美國人的行動

普丁引用文件稱「波蘭也造成二戰」　波蘭總理怒嗆：說謊！

台灣基進封關民調！韓國瑜和國民黨都跌破16%　蔡英文43.1%「坦克式輾壓」

東部唯一！國5蘇澳服務區12/30啟用　大小車位117個

韓國瑜辯論會狂轟媒體　黃暐瀚「不支持卻能理解」：他沒有變…

已故鐵路勇警李承翰殉職紀念碑揭牌　母落淚、父怒呼籲：法官應判兇嫌死刑

胖貓門口可憐討食「骨架跟隔壁強烈對比」　獸醫：別被牠騙了

中職／樂天桃猿教練團確定！克魯茲任客座　另有外籍投教

林依晨領軍師弟妹「幫浪浪找家」！　年曆加入毛小孩：領養代替購買　

揮別新低陰霾！資誠預期明年IPO家數重返榮耀　達50家

無核化協商年底大限最後倒數　美軍偵察機持續監視朝鮮半島

開車累了可躺下睡覺、大啖宜花東美食　國道蘇澳服務區5大亮點搶先看

國際熱門新聞

餓到吃野草！他翻身變「億萬老闆」逆襲故事曝

沙漠魚全球僅存38隻...竟遭醉漢害死

歹徒施暴搶30元　60歲翁被打死

「幽靈船」現日本海　海巡上船傻：2顆頭在滾

男為殺好友在身上點火後緊抱他

德州教堂傳隨機槍擊！至少2死1重傷

南韓世越號罹難者父親自殺身亡

少年「十字架插喉」殺戀童癖神父

5歲童塞洗衣機泡水旋轉　瘀青翻白眼

印度鬼屋11口之家全亡　9屍掛大廳

北韓高麗航空2020空姐月曆曝光

他住院迷戀護理師　拿酒精縱火「趁機逼脫褲搖床激戰」

荷蘭Holland明年正名「尼德蘭」

美軍空襲真主黨旅5據點　25死55傷

更多熱門

相關新聞

男為殺好友在身上點火後緊抱他

男為殺好友在身上點火後緊抱他

南韓忠清北道日前發生一起離譜案件，曾坪郡一名男子為殺死自己熟識的友人，竟將汽油淋在自己身上後點火，接著抱緊對方，打算和他同歸於盡。當地警方28日證實，當天下午一名57歲男子在身上淋上汽油後點火，再將43歲的友人緊緊抱住。

北韓甩制裁陰影　準備華麗迎接2020

北韓甩制裁陰影　準備華麗迎接2020

南韓世越號罹難者父親自殺身亡

南韓世越號罹難者父親自殺身亡

日皇室第一美　佳子公主迎25歲生日

日皇室第一美　佳子公主迎25歲生日

福井縣火災燒10棟屋　黑夜變火紅

福井縣火災燒10棟屋　黑夜變火紅

關鍵字：

金正恩五中全會日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

妻與老闆上摩鐵！3個孩子的爸快暈倒「對面房等8小時」

希澈首談雪莉、具荷拉！認了收養貓咪「看到牠就哭」

泡溫泉遭變形蟲入腦！致死率達95%

男闖急診室「猛刺脖子多下」殺死女醫　網氣炸：死刑

賣安全帽「沒教」害死兒　爸媽提告

被韓國瑜台中造勢空拍嚇傻！4臉書籲：回家投票

台中30萬韓粉踩泥力挺　四叉貓估5萬

UFO光球神速飛行　美曝6秒影片證實了

韓粉被起底　店家秒認出曝黑歷史

Irene整理衣著…珍榮貼心幫擋電暈網：好紳士

8縣市大雨特報「全台續下」　越晚越冷跨年降到最低

多賢「護照內頁被外翻」個資遭網瘋傳

《想見你》許光漢「雙重身分」謎團解開！

尾牙「辣妹上空脫衣」抓已婚主管埋胸蹭

更多

最夯影音

更多
郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」
8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面