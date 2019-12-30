輪椅被擋！伯「暴怒猛搖梯子」油漆工墜3樓「重摔人行道」畫面曝光

▲祕魯一名老人發現輪椅被擋住，怒搖梯子，害46歲油漆工桑切斯從30英尺（大約9公尺）高的地方摔下。（圖／翻攝Twitter@pasenavergt）

記者吳美依／綜合報導

祕魯首都利馬（Lima）26日發生一起離譜事件，46歲油漆工桑切斯（Fernández Sanchez）將梯子架設在人行道上，靠住一棟3層樓的公寓，再用一條繩索固定，接著爬上屋頂工作。一名坐著輪椅的阿伯經過，發覺路被繩子擋住，竟氣憤地狂搖梯子，導致工人從30英尺（大約9公尺）高的地方摔下，重擊地面，畫面全被監視器捕捉下來。

San Martin de Porres, Lima Perú:



Enfurecido adulto mayor en silla de ruedas derriba una escalera, y hace caer a un pintor desde 10 metros de altura, pues dice que le bloqueaba el paso.



Pasen a ver pic.twitter.com/D7axMx9ELn — Pasen a ver! (@pasenavergt) December 27, 2019

根據監視器畫面，梯子被架設在人行道中間，靠著3層樓公寓，並加了一條繩索繫在1樓住家大門上，讓它更穩固。此時，一名坐輪椅的阿伯經過，突然用雙手握住梯子底部，奮力搖晃。桑切斯重心不穩，從9公尺高的地方重摔地面，踉蹌站起來，勉強倚靠在旁邊的汽車上。

《每日郵報》報導，這起意外發生在聖馬丁德波雷斯區（San Martin de Porres），一名遛狗的路人目睹過程，趕緊衝過來關心。老人將雙手高舉在空中揮舞，他說，是因為繩索擋住人行道，輪椅無法通過，才會搖晃梯子。房東卡蘭茲（Adam Carranza）也與孫女在現場，他說，如果梯子往另外一個方向倒，他們就很有可能受傷。

根據祕魯RPP電視台，桑切斯稍後被送到醫院，幸好沒有受重傷。警方已經展開調查，試圖找出搖晃梯子的阿伯。一名當地居民說，「如果人行道上有東西，他（阿伯）講話就會很沒禮貌。」

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！