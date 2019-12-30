澳洲野火狂燒「維多利亞州」飆破40°C上萬人撤離！預計惡化到31日

▲澳洲野火蔓延，維多利亞州上萬人撤離。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

澳洲野火持續延燒，維多利亞州（Victoria）緊急管理局處表示，接下來幾天將發生強風、飆破攝氏40度高溫，天氣條件不佳，火勢預期惡化到31日，呼籲度假勝地「東吉普斯蘭郡」（East Gippsland）的上萬名居民、遊客30日早上以前離開。

根據預報，維州接下來幾天將會面臨強風、風向改變以及超過攝氏40度的高溫，任何一次雷擊打中乾燥的森林，都有可能迅速演變成大火，威脅生命與家園。緊急管理專員克里斯普（Andrew Crisp）呼籲，東吉普斯蘭郡的居民與遊客應在30日早上以前離開。

▲澳洲野火仍在延燒，如果落雷擊中乾燥的森林，很有可能迅速演變成另一場大火。（圖／路透）



綜合《澳大利亞廣播公司》、《獨立報》，維州大部分地區都發布了嚴重火災警報，東吉普斯蘭郡有三處野火燃燒中，被預估將朝海岸方向蔓延、成長，有可能跨過並阻斷當地主要道路。當地目前有約3萬人正在度假，1000名消防員、60輛卡車與超過70架的飛機與直升機處於待命狀態。

▲澳洲新南威爾斯州（NSW）的野火規模最大，目前仍有將近100處野火燃燒。（圖／路透）



BBC報導，澳洲野火規模最大、情勢最嚴重的是新南威爾斯州（NSW），目前仍有近100處燃燒，鄉區消防局局長菲茲西蒙斯（Shane Fitzsimmons）也引述天氣預報表示，情勢將會持續惡化到31日。據了解，野火自9月爆發以來，已燒毀大約400萬公頃土地，至少8人死亡。

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