　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

跨性別男懷孕產子！捐精者也是「跨性別女」　與伴侶組最前衛家庭

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼英國跨性別情侶成功產子。（圖／翻攝自gofundme）

▲跨性別情侶成功產子。（圖／翻攝自gofundme）

記者錢玉紘／綜合報導

英國的跨性別男子夏普（Reuben Sharpe）日前決定要跟伴侶共同撫養小孩，並且在一名「跨性別女性」捐贈精子的幫助之下，成功受孕，生下兒子，就連幫助他懷孕成功的醫生都是跨性別，可說是組成了英國最前衛的家庭。

夏普原先是生理女性，在12年前接受變性手術，但後來因為想要生孩子，在6年前決定停止注射男性荷爾蒙。而夏普的伴侶是28歲的「性別酷兒」（non-binary）傑，意即他的性別認同超越傳統的二元性別劃分，不單純屬於男性或女性。

夏普和傑3年前在一間酒吧中認識，一拍即合，很快就選擇與對方度過餘生，步入婚姻，也想要一起扶養孩子。於是他們開始尋找捐精者，之後找到一名「跨性別女性」捐贈，就連幫助夏普受孕的也是一名跨性別醫生，兩人終於在3個月前迎來了寶寶傑米（Jamie），展開新生活。

▲▼英國跨性別情侶成功產子。（圖／翻攝自gofundme）

▲兩人在酒吧認識，很快就決定要組成家庭。（圖／翻攝自gofundme）

夏普在受訪時表示，傑米的出生讓他感覺得自己的生命更完整了，因為他一直都很想要小孩，「我們的家人們也都很愛孩子，我也很開心家人們喜歡傑米，就像喜歡其他的孫子孫女一樣」。

由於夏普維持著男性的外貌，當他懷孕的時候，鄰居只覺得是變胖了，「我們隔壁一名年紀比較大的鄰居常常說我吃太多派了，但當我告訴她真相的時候，他也為我們感到很開心，甚至還放起了煙火」。

現在一家人住在LGBT友善聞名的港口城市布萊頓（Brighton），之後將一起展開新生活。

ET快訊
鄧佳華性騷《反骨》G奶網紅　遭北檢起訴
ET總統民調／支持度回升　蔡英文、韓國瑜「校準後」差距出爐
氣業者賣安全帽「沒教怎麼戴」　兒買一年車禍亡爸媽告討70萬
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美轟炸真主黨旅「劍指伊朗」　蓬佩奧：無法容忍危及美國人的行動

普丁引用文件稱「波蘭也造成二戰」　波蘭總理怒嗆：說謊！

澳洲野火狂燒「維多利亞州」飆破40°C上萬人撤離！預計惡化到31日

德甲拜仁慕尼黑急刪文　「中華民國國旗+五星旗」一夜消失

跨性別男懷孕產子！捐精者也是「跨性別女」　與伴侶組最前衛家庭

美馬里蘭州小飛機墜毀民宅「點燃火海」1死　周邊房屋震動

北韓若試射飛彈　白宮國安顧問：美方會很失望「將採取行動」

美軍空襲伊拉克敘利亞境內「真主黨旅」5據點　已釀25死55傷

猶太儀式遇攻擊5人遭刺傷！嫌「開車40分鐘」行兇　身上沾血被逮

槍擊畫面曝！德州教堂遭槍手掃射...2死1重傷　警衛挺身遭射殺

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

模擬「鵝生」在小鎮挑戰超瞎任務 當惡霸搞破壞！牠把阿嬤關起來

不潮不出街！韓國超夯長版羽絨衣　歐爸穿「拖地款」上街秒吸迷妹們

3連嗆台大法律總統：馬英九軟！　韓國瑜裡外開砲...馬辦：其實很硬

爸惡整女兒「送一根香蕉」當禮物 她一拆開興奮到尖叫：是芭娜娜～

美轟炸真主黨旅「劍指伊朗」　蓬佩奧：無法容忍危及美國人的行動

普丁引用文件稱「波蘭也造成二戰」　波蘭總理怒嗆：說謊！

澳洲野火狂燒「維多利亞州」飆破40°C上萬人撤離！預計惡化到31日

德甲拜仁慕尼黑急刪文　「中華民國國旗+五星旗」一夜消失

跨性別男懷孕產子！捐精者也是「跨性別女」　與伴侶組最前衛家庭

美馬里蘭州小飛機墜毀民宅「點燃火海」1死　周邊房屋震動

北韓若試射飛彈　白宮國安顧問：美方會很失望「將採取行動」

美軍空襲伊拉克敘利亞境內「真主黨旅」5據點　已釀25死55傷

猶太儀式遇攻擊5人遭刺傷！嫌「開車40分鐘」行兇　身上沾血被逮

槍擊畫面曝！德州教堂遭槍手掃射...2死1重傷　警衛挺身遭射殺

賓士停沙鹿擋到別車！她接電話「我在南區」　醫護怒曝6小時後續：沒品

美轟炸真主黨旅「劍指伊朗」　蓬佩奧：無法容忍危及美國人的行動

「韓國瑜野蠻粗暴超出民主界線」　陳芳明：羞辱他代表的國民黨

韓國瑜辯論會開嗆媒體！韓粉定調「信仰之戰」　激昂喊：願意一起跟你沒水準

北海劣油案無罪確定　最高法院：非不可供人食用油脂

2020鼠年限定美妝全盤點！NARS推嫩唇膏新色、蘭蔻送小黑瓶超限量皮套

他們為改風水偷「24公斤長城磚」　迷路凍爆報警求助秒落網

【2020大選】張競／孩子，請為您的選擇負責

雲端最有錢／2020房市將崩跌？　揭穿海外房產華麗騙術？！

年節禮盒怎麼挑？顏色設計首挑喜氣「紅、金」　網再推：洋酒禮盒更顯大氣

騎士闖紅燈「神風式5秒硬衝」　路口過一半警追出網：超療癒

國際熱門新聞

餓到吃野草！他翻身變「億萬老闆」逆襲故事曝

沙漠魚全球僅存38隻...竟遭醉漢害死

歹徒施暴搶30元　60歲翁被打死

「幽靈船」現日本海　海巡上船傻：2顆頭在滾

男為殺好友在身上點火後緊抱他

德州教堂傳隨機槍擊！至少2死1重傷

南韓世越號罹難者父親自殺身亡

5歲童塞洗衣機泡水旋轉　瘀青翻白眼

少年「十字架插喉」殺戀童癖神父

北韓高麗航空2020空姐月曆曝光

印度鬼屋11口之家全亡　9屍掛大廳

他住院迷戀護理師　拿酒精縱火「趁機逼脫褲搖床激戰」

美軍空襲真主黨旅5據點　25死55傷

荷蘭Holland明年正名「尼德蘭」

更多熱門

相關新聞

朱拉隆功大學學生　可穿性別認同制服

朱拉隆功大學學生　可穿性別認同制服

泰國首府大學之一的朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）通過一項新規定，校內的學生可以依照自己的「性別認同」，穿自己想要的制服到學校上課。而這個改變的幕後推手就是校內的一名跨性別學生，她也在臉書上PO出多張清純校服照，感謝許多人的幫忙。

可置換GG　英推出跨性別性愛娃娃

可置換GG　英推出跨性別性愛娃娃

離婚爸阻7歲兒變性　爭監護權敗訴

離婚爸阻7歲兒變性　爭監護權敗訴

跨性別小孩永遠在廁所外焦慮踱步

跨性別小孩永遠在廁所外焦慮踱步

她收陌生男GG照　回傳1張長度完勝

她收陌生男GG照　回傳1張長度完勝

關鍵字：

跨性別性別認同多元家庭

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

妻與老闆上摩鐵！3個孩子的爸快暈倒「對面房等8小時」

希澈首談雪莉、具荷拉！認了收養貓咪「看到牠就哭」

泡溫泉遭變形蟲入腦！致死率達95%

男闖急診室「猛刺脖子多下」殺死女醫　網氣炸：死刑

台中30萬韓粉踩泥力挺　四叉貓估5萬

UFO光球神速飛行　美曝6秒影片證實了

韓粉被起底　店家秒認出曝黑歷史

8縣市大雨特報「全台續下」　越晚越冷跨年降到最低

賣安全帽「沒教」害死兒　爸媽提告

《想見你》許光漢「雙重身分」謎團解開！

多賢「護照內頁被外翻」個資遭網瘋傳

空拍照曝！韓粉濕身挺韓　主辦單位：現場突破10萬人　

Irene整理衣著…珍榮貼心幫擋電暈網：好紳士

尾牙「辣妹上空脫衣」抓已婚主管埋胸蹭

更多

最夯影音

更多
郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」
8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面