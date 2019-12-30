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北韓若試射飛彈　白宮國安顧問：美方會很失望「將採取行動」

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▲▼金正恩28日視察超大型火箭砲試射。（圖／朝中社）

▲北韓領導人金正恩日前視察超大型火箭砲試射。（圖／朝中社）

記者錢玉紘／綜合報導

白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）29日在節目上受訪時表示，若北韓測試遠程或核導彈的話，美方將會採取適當的軍事和經濟方面的行動。歐布萊恩也提到，若是北韓有動作的話，美國將會感到「非常失望」。

歐布萊恩接受美國廣播公司（ABC）政論節目「本週」（This Week）訪問指出，華府內的「工具箱有很多工具」可以使用，來會應北韓測試武器，「若是金正恩真的採取這些措施的話，美方會感到非常的失望，我們也會將失望化成實際行動展現出來」。

北韓在先前要求美國撤銷制裁，並消除雙方對平壤核武計畫的分歧，並且警告華府，若是沒達到期望的話，就會送上「聖誕禮物」，讓美國政府官員高度警戒。

歐布萊恩指出，美國和北韓有保持溝通管道，但他對這一點並未詳細說明。他也表示，華府希望金正恩能持續履行對朝鮮半島無核化的承諾，而美國仍是擁有領先全世界的強大軍事力量，也有堅強的經濟實力，「我們能夠承受很大的壓力」。

儘管過去兩年間，川普與金正恩維持了良好關係，但北韓仍威脅要送聖誕禮物，歐布萊恩指出，金正恩可能最好重新考慮這件事情，「但我們還是會繼續觀察並密切監視，當然，這種情況令我們擔憂」。

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