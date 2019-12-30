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猶太儀式遇攻擊5人遭刺傷！嫌「開車40分鐘」行兇　身上沾血被逮

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▲▼美國紐約28日晚間發生針對猶太人的攻擊事件，嫌犯湯瑪斯（Grafton Thomas）遭到逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約蒙西市在28日晚間發生針對猶太人的攻擊事件，嫌犯湯瑪斯（Grafton Thomas）遭到逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國紐約北部蒙西市（Monsey）在28日晚間發生針對猶太人的攻擊事件，嫌犯湯瑪斯（Grafton Thomas）闖入猶太教拉比羅騰堡（Chaim Rottenberg）的住家，當時屋內正在舉辦光明節儀式，湯瑪斯持刀隨機砍人，共造成5人受傷，其中2人傷勢嚴重。兇嫌也在29日出庭受審，被以5項謀殺未遂以及一項強盜罪名起訴。

這起事件發生在28日晚間11點45分左右，當時在羅騰堡的家中大約聚集超過100人，正在進行點蠟燭的儀式，兇手闖入屋內，拿出長刀當凶器，開始隨機砍人，造成5人受傷，2人傷勢嚴重，其中一名受害者是拉比的兒子。當地的猶太團體指出，受害者皆為哈西迪猶太教（Hasidic Jews）的信徒。

CNN報導指出，警方在午夜過後抓到了兇手湯瑪斯，他身上還有血跡以及強烈的漂白水味，據了解，他原本想闖進附近的一間猶太教堂，但沒人開門，於是轉移陣地。

▲▼美國紐約28日晚間發生針對猶太人的攻擊事件。（圖／路透）

▲事發的拉比家外面。（圖／路透）

湯瑪斯在29日出席聽證會，身穿白色連身衣，帶著手銬，被以5項謀殺未遂罪名起訴，法官羅哈（Rhoda Schoenberger）將保釋金定為500萬美元，若可以交保，將被沒收任何槍支武器，並遠離受害者。他的律師指出，湯瑪斯過去有兩次被逮捕的紀錄，下次開庭時間為1月3日，法庭上還有一群猶太團體代表旁聽。

湯瑪斯的住處離事發地點開車至少要40分鐘，並非附近居民，社區內也沒人認識他，警方推測他是特別到此處犯案。

遭闖入的拉比住處位在紐約州的羅克蘭郡（Rockland County），這裡住了大約9萬名猶太人，是全美猶太人數量最多的縣郡，這已經是蒙西市自11月以來，第二起針對猶太人的攻擊事件，也是全美在過去三周內的第13起。

▲▼美國紐約28日晚間發生針對猶太人的攻擊事件。（圖／路透）

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