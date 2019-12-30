槍擊畫面曝！德州教堂遭槍手掃射...2死1重傷　警衛挺身遭射殺

▲德州沃斯堡附近教堂發生槍擊。（圖／翻攝自推特）

記者錢玉紘／綜合報導



德州北部沃斯堡（Fort Worth）附近的西部公路基督教堂（West Freeway Church of Christ）在當地時間29日早上發生槍擊，槍手闖入教堂內開槍攻擊，至少造成2人名男性死亡，一人重傷，據傳槍手已經當場被攜帶槍枝的教會成員擊斃。

這座教堂位在懷特塞特門（White settlement）社區，由於犯案時間正值禮拜天早上，教堂內有許多信徒前來聚會。目擊者指出，槍手在發聖餐禮的時候走進來，並帶著一把手槍，朝人群開槍，直到一名教會成員開槍射殺他。醫療單位發言人特斯蒂（Macara Trusty）提到，槍手與一名受害者皆在送醫的途中死亡，還有一人身受重傷，情況危急。



另一名目擊者提努斯（Mike Tinius）指出，其中一名死者是教堂的警衛，「他當時正試著保護我們大家，看到有人行使暴力真的很讓人難過」，他認為，槍手是隨機行兇。

一段疑似槍手闖入教堂內開槍的影片也曝光，可以清楚看到信徒多半為老年人，嫌犯衝進教堂內開槍後，大家都嚇得趕緊趴在地上。

2017年，德州薩瑟蘭泉（Sutherland Springs）地區的一間教堂發生了大型槍擊案，造成26人死亡。

▼槍手行兇畫面曝光。