槍擊畫面曝！德州教堂遭槍手掃射...2死1重傷　警衛挺身遭射殺

▲德州沃斯堡附近教堂發生槍擊。(圖/翻攝自推特)

記者錢玉紘/綜合報導



德州北部沃斯堡(Fort Worth)附近的西部公路基督教堂(West Freeway Church of Christ)在當地時間29日早上發生槍擊,槍手闖入教堂內開槍攻擊,至少造成2人名男性死亡,一人重傷,據傳槍手已經當場被攜帶槍枝的教會成員擊斃。

這座教堂位在懷特塞特門(White settlement)社區,由於犯案時間正值禮拜天早上,教堂內有許多信徒前來聚會。目擊者指出,槍手在發聖餐禮的時候走進來,並帶著一把手槍,朝人群開槍,直到一名教會成員開槍射殺他。醫療單位發言人特斯蒂(Macara Trusty)提到,槍手與一名受害者皆在送醫的途中死亡,還有一人身受重傷,情況危急。



另一名目擊者提努斯(Mike Tinius)指出,其中一名死者是教堂的警衛,「他當時正試著保護我們大家,看到有人行使暴力真的很讓人難過」,他認為,槍手是隨機行兇。

一段疑似槍手闖入教堂內開槍的影片也曝光,可以清楚看到信徒多半為老年人,嫌犯衝進教堂內開槍後,大家都嚇得趕緊趴在地上。

2017年,德州薩瑟蘭泉(Sutherland Springs)地區的一間教堂發生了大型槍擊案,造成26人死亡。

▼槍手行兇畫面曝光。

NEW: Video shows man opening fire at Texas church before he is shot by a security guard; 2 dead, 1 critical (blurred to hide victims, viewer discretion is advised) pic.twitter.com/hulXR7MYIy