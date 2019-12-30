　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

雲端最有錢／2020房市將崩跌？　揭穿海外房產華麗騙術？！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

新聞節目中心／綜合報導

2020台灣房市怎麼走？全台各大城市重劃區怎麼看？新北新莊、頭前、淡海、江翠北側、台中七期、北屯、中壢青埔、台南九份子、新市，哪些能夠逆轉勝或是淪為地雷區？新北環狀線即將通車，房價又會有何影響？哪裡房價會漲？哪裡會跌？

買房子除了地點，專家教你要「三清」：看清假的實價登錄、看清假的格局圖、看清夢幻設備背後的真相，像各種夢幻空間有可能都會變惡夢，如中庭水池、花園造景、水岸第一排，等於與蚊蟲同眠。如何才能真正買好房，專家有秘招！

另外台灣房價高，海外房產投資熱，日本、越南、柬埔寨、馬來西亞，哪裡真能讓你靠房產致富？還是全是空歡喜一場？海外房產是美麗的騙術嗎？海外投資一頭熱，小心匯率波動、稅制法律、政治因素，小心人進得去、錢出不來，血本無歸。日本、馬來西亞、柬埔寨、泰國、越南，哪些是高風險國家？現在正在熱頭上的越南，能不能買？問題在哪？優勢在哪？哪一個國家的投資報酬率最高？從日本出租物件，到海外民宿集團執行長李奇悦，要告訴你他的海外房產路，如何一路從小小導遊走到民宿房產大亨，精彩節目內容不要錯過《雲端最有錢》第71集。

請繼續往下閱讀...

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》每周一下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）。

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》每周一下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）。

▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最有錢》

老闆總是不加薪，想投資又不知道該怎麼規劃? 上沖下洗的股市如何套利? 區塊鏈加密貨幣又是什麼? 2019景氣混沌不明，資產怎麼配置才能錢滾錢? 從台股震盪中賺到買菜金、從基金佈局中賺到旅遊金、從房產配置中越換越大間!《ETtoday新聞雲》推出全新節目《雲端最有錢》由資深財經媒體人邱沁宜擔任主持人，帶您輕鬆聊天讀懂財經，最賺錢的經驗分享、最新潮的投資趨勢、虧大錢的地雷閃避，都在《雲端最有錢》與您分享!

資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一下午1點10分至2點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

ET快訊
白賓士停沙鹿擋到別車！她接電話「我在南區」　醫護怒曝6小時後
「總統辯論會」韓國瑜亂開砲　事實查核中心列10點打臉
影／辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　韓國瑜「轉頭就走」網全看傻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

美元匯價創超過1年半新低　換新台幣5萬賺逾2400元

中菲行攜手瑞典商合資設立德國子公司　深耕歐洲海空運物流市場

韓國瑜提無薪假要支付6成薪　勞動部打臉「請先瞭解現行制度」

東部唯一！全家揮軍蘇澳國道服務區　搶攻交通中繼商機新里程

勞工保險紓困貸款欠戶高達26萬　總金額逾220億元

雲端最有錢／2020房市將崩跌？　揭穿海外房產華麗騙術？！

2019熱門台股榜再由電子股霸榜！　鴻海、台積電連莊冠亞軍

台灣Pay取消單筆回饋限制　經部：帶動夜市券創造逾4億元商機

航太維修商機正夯　外資增資長異逾17億元搶市

新台幣續強！早盤升值逾1角　升破30.1元兌1美元

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

不潮不出街！韓國超夯長版羽絨衣　歐爸穿「拖地款」上街秒吸迷妹們

模擬「鵝生」在小鎮挑戰超瞎任務 當惡霸搞破壞！牠把阿嬤關起來

3連嗆台大法律總統：馬英九軟！　韓國瑜裡外開砲...馬辦：其實很硬

爸惡整女兒「送一根香蕉」當禮物 她一拆開興奮到尖叫：是芭娜娜～

美元匯價創超過1年半新低　換新台幣5萬賺逾2400元

中菲行攜手瑞典商合資設立德國子公司　深耕歐洲海空運物流市場

韓國瑜提無薪假要支付6成薪　勞動部打臉「請先瞭解現行制度」

東部唯一！全家揮軍蘇澳國道服務區　搶攻交通中繼商機新里程

勞工保險紓困貸款欠戶高達26萬　總金額逾220億元

雲端最有錢／2020房市將崩跌？　揭穿海外房產華麗騙術？！

2019熱門台股榜再由電子股霸榜！　鴻海、台積電連莊冠亞軍

台灣Pay取消單筆回饋限制　經部：帶動夜市券創造逾4億元商機

航太維修商機正夯　外資增資長異逾17億元搶市

新台幣續強！早盤升值逾1角　升破30.1元兌1美元

上原亞衣引退3年狂瘦13kg　自曝拍A片收入：一個月就可買高檔進口車

批陳雪生任職8年「零進度」！曹爾忠宣布「當選只做一屆」：給年輕人機會

3個孩子都不是親生的！兒生病他捐血卻「血液不吻合」 急驗DNA才知被綠了

哈登、衛少掛免戰牌　球哥博爾27分10籃板8助攻宰火箭

8男宿舍集體「全脫直播」賺錢…只給男性表演！警揭：尺度超出想象

寒流發威帶走50命　孟加拉現4.5度低溫持續到2020年

46歲女星離婚後激瘦17kg！　絕不再談戀愛「單親育子觀念被推爆」

美元匯價創超過1年半新低　換新台幣5萬賺逾2400元

韓國瑜大造勢疑似爆粗口罵「Ｘ！」　王淺秋：可能是收到旁邊的聲音

三星Galaxy S11現身藍牙SIG認證網站　證實推出雙卡雙待！

財經熱門新聞

35Ｋ社工年賺股利30萬　祕技曝光

統一時代推300份日系限定福袋　搶攻跨年節慶商機

明年靠它賺一波！　十大發財股報你知

不忍同學父失智女兒腦麻　神祕大戶教他存股翻身

3大必知減稅措施　小確幸增溫

超羨慕！傳產「年終王」　員工獎金最低3個月、最高上看10個月

新台幣續強！早盤升值逾1角　升破30.1元兌1美元

年終獎金入袋　小資滾錢術報你知

小資女的10大存錢法　存百萬青春不浪費

年終獎金大公開！金融業九連霸領先　兆豐發8個月、中油4.4讓人羨　

航太維修商機正夯　外資增資長異逾17億元搶市

2020總統大選投票日要上班該怎麼辦？　勞動部回應了

2019熱門台股榜再由電子股霸榜！　鴻海、台積電連莊冠亞軍

台灣Pay取消單筆回饋限制　經部：帶動夜市券創造逾4億元商機

更多熱門

相關新聞

企業徵才熱！　資訊科技、民生服務、營建不動產意願最高

企業徵才熱！　資訊科技、民生服務、營建不動產意願最高

台灣綜合研究院日前公布最新經濟成長率預測，受惠於貿易轉單和台商回流「內外助攻」，預估台灣今年全年GDP為2.59%，而隨著國際環境改善，明年GDP可望進一步上揚至 2.63%，有望高於今年表現。對此，1111人力銀行針對，2020企業第一季徵才意向做調查結果顯示，資訊科技、民生服務、營建不動產三項產業徵才意願最高。

影／2020年轉機股、地雷股　資深分析師一次告訴你

影／2020年轉機股、地雷股　資深分析師一次告訴你

債券ETF上櫃檔數已達94檔　109上半年度債券ETF獎勵活動開跑

債券ETF上櫃檔數已達94檔　109上半年度債券ETF獎勵活動開跑

丞石建築2020欲打造人性化社區

丞石建築2020欲打造人性化社區

美籍工程師邀投資　男代領現金包裹險遭詐

美籍工程師邀投資　男代領現金包裹險遭詐

關鍵字：

雲端最有錢邱沁宜直播投資房地產

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

妻與老闆上摩鐵！3個孩子的爸快暈倒「對面房等8小時」

希澈首談雪莉、具荷拉！認了收養貓咪「看到牠就哭」

泡溫泉遭變形蟲入腦！致死率達95%

男闖急診室「猛刺脖子多下」殺死女醫　網氣炸：死刑

賣安全帽「沒教」害死兒　爸媽提告

台中30萬韓粉踩泥力挺　四叉貓估5萬

UFO光球神速飛行　美曝6秒影片證實了

韓粉被起底　店家秒認出曝黑歷史

8縣市大雨特報「全台續下」　越晚越冷跨年降到最低

Irene整理衣著…珍榮貼心幫擋電暈網：好紳士

多賢「護照內頁被外翻」個資遭網瘋傳

《想見你》許光漢「雙重身分」謎團解開！

被韓國瑜台中造勢空拍嚇傻！4臉書籲：回家投票

尾牙「辣妹上空脫衣」抓已婚主管埋胸蹭

更多

最夯影音

更多
郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」
8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面