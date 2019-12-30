雲端最有錢／2020房市將崩跌？　揭穿海外房產華麗騙術？！

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2020台灣房市怎麼走？全台各大城市重劃區怎麼看？新北新莊、頭前、淡海、江翠北側、台中七期、北屯、中壢青埔、台南九份子、新市，哪些能夠逆轉勝或是淪為地雷區？新北環狀線即將通車，房價又會有何影響？哪裡房價會漲？哪裡會跌？

買房子除了地點，專家教你要「三清」：看清假的實價登錄、看清假的格局圖、看清夢幻設備背後的真相，像各種夢幻空間有可能都會變惡夢，如中庭水池、花園造景、水岸第一排，等於與蚊蟲同眠。如何才能真正買好房，專家有秘招！

另外台灣房價高，海外房產投資熱，日本、越南、柬埔寨、馬來西亞，哪裡真能讓你靠房產致富？還是全是空歡喜一場？海外房產是美麗的騙術嗎？海外投資一頭熱，小心匯率波動、稅制法律、政治因素，小心人進得去、錢出不來，血本無歸。日本、馬來西亞、柬埔寨、泰國、越南，哪些是高風險國家？現在正在熱頭上的越南，能不能買？問題在哪？優勢在哪？哪一個國家的投資報酬率最高？從日本出租物件，到海外民宿集團執行長李奇悦，要告訴你他的海外房產路，如何一路從小小導遊走到民宿房產大亨，精彩節目內容不要錯過《雲端最有錢》第71集。

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關於《雲端最有錢》

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資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

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