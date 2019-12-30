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7個月嬰兒上任德州懷特霍爾市長　議員：每個人都想抱他散步

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▲麥克米利安在就職典禮後累翻。（圖／翻攝自推特）

實習記者崔子柔／綜合報導

7個月大的威廉•查爾斯•麥克米利安（William Charles McMillian）12月15日宣誓就職德州格蘭姆斯郡（Grimes County）懷特霍爾市（Whitehall）的榮譽市長，將為居民進行為期一年的服務，他的養父母參考了當時川普（Donald Trump）「讓美國再次浩大」（Make America Great Again）的口號，以「讓美國再次友善」（Make America Kind Again）作為執政標語。

根據美國《新聞週刊》（Newsweek）報導，麥克米利安就職典禮約有150人出席，他穿著一身黑色燕尾服、胸前別著一個美國國旗徽章，被養父母抱在懷裡出席，誓言中提到，會好好對待每一個人、讓所有的路況維持良好，會給消防隊員遞上餅乾、抓到最大的鯰魚、保護懷特霍爾居民等。

納瓦索塔市（Navasota）的議員富爾茨（Josh Fultz），他說，這裡滿佈著愛的氛圍，所有人都想抱著麥克米利安一起散步，「美國現在是艱難時期，新市長將能幫助社區回歸友善、和平。」

麥克米利安的養母南希（Nancy）說：「不管你是民主黨、共和黨還是無黨派人士，查理（Charlie，麥克米利安的暱稱）都會愛你。」事實上，「讓美國再次友好」這個口號也是南西替麥克米利安想出來的。

懷特霍爾的「榮譽市長」每年消防部門的燒烤籌款活動中進行拍賣，該所得皆用於慈善機構，而今年由麥克米利安的養父母10月20日代為得標。

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