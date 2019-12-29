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統一時代推300份日系限定福袋　搶攻跨年節慶商機

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統一時代推300份日系限定福袋　搶攻跨年節慶商機

▲搶攻年末商機，統一時代百貨推出元旦300份日系限定福袋吸客。（圖／統一時代百貨提供）

記者林淑慧／台北報導

年末邁入消費旺季，百貨吸客再出招。統一時代百貨表示，將集結館內21家品牌，推出300個限量日系福袋，於元旦當日限定發售，以搶攻跨年檔期的節慶商機。

再過幾天就要準備迎接2020年，許多人已開始著手安排跨年行程，統一時代百貨台北店表示，自即日起至元旦將獻上超值回饋，推出APP會員獨享3,000送300、聯名卡再加碼刷滿5,000送100，迎接美好的跨年佳節。

請繼續往下閱讀...

統一時代百貨主管表示，2020新的一年即將來臨，統一時代百貨台北店集結館內21家品牌，推出300個限量日系福袋，於元旦當日限定發售，其中野外夢幻逸品snow peak、精品香水ISSEY MIYAKE、人氣史努比周邊商品PEANUTS、自然森林系服飾POU DOU DOU首度參加。

另外，歷年熱賣的時尚好物JINS、TSUTAYA BOOKSTORE；日系服飾COCODEAL、SNIDEL，以及美妝品牌SOFINA、SHISEIDO，還有統一時代百貨獨家商品供民眾搶購，且憑購買元旦福袋之發票，還有機會抽中4天3夜郵輪沖繩自由行，消費越多中獎機率更大。

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