賭城地下隧道蓋好了！馬斯克：有望在2020年啟用　

▲美國企業家馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

美國企業家馬斯克（Elon Musk）日前在推特上表示，賭城拉斯維加斯的「地下商業隧道」有望在2020年完工啟用。這條由馬斯克旗下公司所建造，長約1.3公里，主要連接會議中心和賭城大道，完工後可以舒緩城內的塞車問題。

馬斯克27日晚間在推特發文表示，旗下無聊公司（The Boring Company）所打造的商業隧道已經完工，這條隧道將連接會議中心（Convention Center）和賭城大道（Las Vegas Strip），能夠有效緩解賭城的壅塞問題，並有望在2020年啟用。

Hopefully fully operational in 2020 — Elon Musk (@elonmusk) December 28, 2019

由馬克思創辦的「無聊公司」一直致力於打造靈碳排的超迴路列車 (hyperloop)系統，希望革新民眾的通勤方式，超迴路列車能夠以每小時155英里的速度，在隧道中載送乘客，可以直接避開路面擁擠的交通，在城市內更快速的通行。

▲馬斯克創辦的「無聊公司」正全力興建拉斯維加斯地下隧道。（圖／達志影像／美聯社）



這項提議最初是由拉斯維加斯會展與觀光局（LVCVA）所提出的，因為拉斯維加斯會議中心每年接待約100萬遊客，但它腹地相當廣大，遊客點對點移動距離可能超過2英里。因此希望能建造一條連結拉斯維加斯市中心、會議中心、拉斯維加斯大道度假村、麥卡倫國際機場等地區。

馬斯克3月時曾在推特表示，這條隧道可能在2019年底開始營運，不過直到11月「無聊公司」才開始動工。目前「無聊公司」還未出面回應。拉斯維加斯會展與觀光局發言人則表示，隧道預計會在2021年的CES消費電子展前完工。