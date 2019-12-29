歹徒「搶劫台幣30元」飛踹狂毆！60歲翁頭部爆血倒地　住院3天傷重亡

▲被害人表示，歹徒施暴時間約莫10分鐘至15分鐘。（圖／翻攝自推特@NYPDTips）

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐約一名60歲男子24日凌晨與男性伴侶還在社區街頭走動，但不料遇上數名搶匪，在2人拒絕拿出財物的同時，對方開始朝他們拳打腳踢，劫走1美元（約新台幣30元）後逃逸。只不過，傷勢嚴重的60歲男子送醫後並未脫離險境，最終於27日下午過世。如今，警方公布監視器畫面，盼能尋獲更多線索，鎖定嫌疑犯。

美聯社引述紐約警局28日的說法指出，事發於24日凌晨1時30分左右，當時60歲的佛雷斯納達（Juan Fresnada）與29歲的卡塞雷斯（Byron Caceres）走在布朗克斯（Bronx）的住宅區莫里斯尼亞（Morrisania）街道，但多名搶匪突然現身。

根據警方公布的監視器畫面，在2人拒絕交出身上財物後，對方開始朝他們攻擊，先是揪住被害人襯衫，把他摔在地上，在一陣拳打腳踢之後，還有人拿著垃圾桶出來當武器攻擊。

根據卡塞雷斯的說法，當時佛雷斯納達身上的傷勢相當嚴重，先叫他跑到安全的地方躲起來，但因為當時身上沒有手機，也無法在第一時間尋求協助。他也向紐約每日新聞（Daily News）透露，這場攻擊約莫持續10分鐘至15分鐘，腿部、頭部都受了傷，但就在他返回現場時，發現佛雷斯納達倒在地上，頭部正在流血。

最終，佛雷斯納達在有意識的情況下被送進醫院，入住加護病房，但卻不幸於27日下午過世。警方表示，搶匪從2人手中搶走1美元後就逃離現場，案發當下的監視器畫面已對外公開，希望能找到嫌疑犯。

據了解，卡塞雷斯來自宏都拉斯，是在2015年透過在一項貧困男同志援助計畫中認識在古巴出生的佛雷斯納達，並於2016年起同住在莫里斯尼亞社區。