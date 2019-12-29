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日本「皇室第一美」佳子公主迎25歲生日　首出訪外交超圈粉

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▲日本佳子公主。（圖／路透）

▲日本佳子公主先前出訪奧地利、匈牙利。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

日本秋篠宮文仁親王的女兒佳子公主29日迎來25歲生日，今年剛從東京國際基督教大學畢業的她，也陸續開始參與皇室活動，並一個人首次出國訪問。

綜合日媒報導，佳子公主在今年春天從大學畢業後，參與皇室活動的次數就越來越多，包括6月的優秀兒童文學讀物頒獎典禮、天皇即位儀式等，以及在9月時，首次一個人出訪與日本建交150週年的奧地利、匈牙利。

報導指出，佳子公主開始參與皇室活動前，都會和父母（秋篠宮夫婦）及姐姐（真子公主）商量，並閱讀大量關於各國歷史、文化、外交的書籍資料，甚至聽取專家意見，全心投入皇室工作。

生日當天，佳子公主預定會與日本天皇德仁及皇后雅子、上皇明仁及上皇后美智子一同慶祝生日。

另外，佳子公主一直都有「皇室第一美」的稱號，還曾讓網路掀起一股皇室熱潮，生日當天也有不少網友在推特PO出照片，祝賀佳子公主生日快樂。

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