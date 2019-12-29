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快去加油！汽、柴油價格明起各調漲0.1元

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記者王曉敏／綜合報導

台灣中油宣布，自明（30）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調漲0.1元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.7元、95無鉛汽油每公升29.2元、98無鉛汽油每公升31.2元、超級柴油每公升25.7元。

▲▼ 加油,油價,95無鉛 。（圖／記者張一中攝）

▲自明日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調漲0.1元 。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

請繼續往下閱讀...

台灣中油表示，本週受市場企盼中美兩國於明年元月簽署第1 階段貿易協議之影響，帶動國際原油價格上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶67.53美元，較前週66.73美元上漲0.8美元，新臺幣兌美元匯率升值0.02元，國內油價依公式計算漲幅為0.91％，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.2元及0.1元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽油僅調漲0.1元，另0.1元由台灣中油吸收，柴油則依公式計算調漲0.1元足額反映。調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

台灣中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。

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