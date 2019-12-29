年終獎金入袋別亂花　小資輕鬆理財必懂滾錢術報你知

▲隨著小資族年終獎金即將入袋，不妨透過資產配置，輕鬆存到第一桶金。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者紀佳妘／台北報導

年底將近，上班族最期待年終獎金的發放，各家銀行也紛紛祭出資產配置、保單健檢等服務，小資族只要妥善規劃資產，善用額外的獎金受入，也能輕鬆滾出一桶金。

渣打銀行財富管理處負責人陳太齡表示，民眾利用新的一年開始之際，採取實際行動，重新檢視資產配置組合以及保障方案，尤其即將進入年終獎金發放季節，透過完整的資產配置規劃，就能更有效善用額外的獎金收入。

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陳太齡表示，全球金融市場面臨貿易衝突，導致成長逐漸趨緩的重大挑戰，但另一方面各國貨幣、財政刺激措施提供了支持，建議透過銀行的專業諮詢與分析，協助投資人更穩健迎接2020年。

對於年終獎金的理財運用，台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩建議，民眾除了可搭配銀行推出的搶匯優惠活動兌換出國所需資金，或進行外幣資產配置外，也可比較各家銀行推出的優惠存款賺取穩定收益。

盛季瑩指出，外幣已是民眾資產布局的重要工具之一，由於美國經濟穩定發展與金融市場表現強勁，美元應可作為中長期投資部位的核心配置。此外，因美中雙方已預計在明年1月初簽署第一階段貿易協議，預料人民幣將有止貶回升機會，民眾也可逢低配置部分人民幣。

為迎接新年好彩頭的幸運物，每年接近年底之際，有許多人詢問經過銀行金庫加持的發財水，渣打銀行指出，客戶到分行進行保單健檢或理財諮詢，就有機會獲得金鼠年限量版發財水。此外，明年1月起也陸續舉辦多場投資展望及新春開運保險專題講座，為客戶尋求投資新契機。