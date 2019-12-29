山在燒「煙火要放」！雪梨跨年煙火照常施放　26萬人請願無效

▲雪梨是全球最早迎接2020年的城市之一，跨年煙火秀向來備受關注。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲野火危機持續，雪梨西部及新南威爾斯省部分地區將於31日迎來熱浪，料氣溫衝破攝氏40度，如今跨年煙火是否照常燃放成為一大關注焦點。儘管現階段已有超過26萬人連署呼籲取消跨年煙火秀，雪梨市議會今（29）日仍透過聲明表示，煙火秀會照常舉行。不過，目前當地消防單位並未排除在最後一刻取消煙火的可能性。

綜合澳洲廣播公司（ABC）等外媒報導，澳洲延續數月的野火已讓許多地區籠罩在一片霧濛濛煙霧中，就連雪梨歌劇院也多次出現「被消失」景象，澳洲許多城市地區都決定延後煙火活動，就連首都坎培拉跨年煙火活動也確定取消，許多人連署主張把跨年煙火的經費拿來救災。

這份請願書提及，澳洲今年出現旱災與野火等自然災害，「各省都應該要對煙火說不，因為這會對人體帶來傷害，空氣中的煙霧已經夠多」，且把煙火經費要改用在受到乾旱衝擊的農民及被大火影響的澳洲人民身上，「是時候以國家為單位來審視當前首要之務，應該要以澳洲的方式來迎接新的一年，向我們的澳洲同胞伸出援手。」

▲ 澳洲野火迄今未滅，雪梨歌劇院「被消失」。（圖／路透）

不過，煙火秀主辦單位主管高德伯格（Tanya Goldberg）認為，跨年煙火的準備工作早在15個月前就已展開，其中一大部分的預算用在維持安全以及清潔工作，且早就花掉，如今取消活動並不會帶來更多好處，「我們堅信，雪梨的跨年煙火活動不應該被取消。」

面對雪梨決定施放跨年煙火的選擇，新南威爾斯省長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）選擇力挺，「雪梨市全世界首波迎接新年的城市之一，如果這麼做安全無虞，我們就應該繼續這樣做，就像我們每一年做的那樣。」而總理莫里森則表示，全世界都非常關注雪梨的跨年，這是向世界展現國家的最佳時機。

不過，新南威爾斯鄉區消防局並未排除在最後一刻取消煙火活動的可能性。消防局長費西文斯（Shane Fitzsimmons）證實，相關人員屆時將會確保活動安全進行，但若風險過高，將會取消煙火施放。

報導指出，雪梨跨年煙火屆時發射的煙火超過10萬枚，將從雪梨港大橋、雪梨歌劇院等不同地點施放，料將帶來上億元的經濟效益。