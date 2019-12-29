荷蘭「Holland」全面正名「尼德蘭」！　明年1月起上路

▲首都阿姆斯特丹（Amsterdam）位在北荷蘭省。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

接壤德國、比利時的歐洲國家「Kingdom of the Netherlands」多年來被國際社會稱為「荷蘭」（Holland），但事實上，荷蘭只是該國的一小部分。政府決定自2020年1月起全方位正名「尼德蘭」，所有大使館、政府部會、大學、公司行號等都將使用官方名稱，要趕在2020年東京奧運、歐洲歌唱大賽登場之前，捨棄暱稱「荷蘭」，重新打造國家形象。

翻開地圖，可以發現「荷蘭」僅占該國12省之中的2個省份，也就是首都阿姆斯特丹（Amsterdam）所在的北荷蘭省，以及第二大城鹿特丹（Rotterdam）、第三大城海牙（The Hague）的南荷蘭省。此處在19世紀是國家的經濟財富中心，讓「荷蘭」漸漸成為國家的代名詞，就連政府也這樣使用，像是荷蘭官方旅遊網站為Holland.com。只不過，荷蘭外交部發言人如今認為，「只把推廣國家的一小部份到海外，也就是只推廣荷蘭，這有點奇怪。」

▲圖為南荷蘭省台夫特（Delft）街景。台夫特地處海牙和鹿特丹之間。（圖／達志影像／美聯社，下同）

雪梨晨鋒報指出，該國政府砸下約20萬歐元（新台幣680萬元）發動正名活動，儘管旅遊產業25年前是仰賴「荷蘭」來進行海外宣傳，但如今的正名「尼德蘭」也是經營觀光的新戰略，不但提醒遊客該國遊玩的地方不僅僅只有「荷蘭」，也有其他地方可以去走走，同時設法控制大量遊客湧入阿姆斯特丹等特定景點。根據荷蘭旅遊局今年的政策文件，「我們現在必須在控制旅客量這方面採取行動，也就是目的地管理，而非目的地推廣。」

統計顯示，荷蘭2018年一整年接待的旅客數達1800萬人次，境內人口如今也來到1700萬，且根據預測，2030年到訪荷蘭的旅客數將達到4200萬人次。荷蘭經濟部外貿發展合作部長卡格（Sigrid Kaag）提到，正名「尼德蘭」有助於向遊客展現國家特色，不論是來居住、工作或度假，且任何產業都適用。