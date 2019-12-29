5歲男童塞洗衣機「泡水旋轉」瘀青狂翻白眼！媽：他自己鎖在裡面

▲美國30歲母親奧莉佛（左）被指控「疏忽照顧兒童」，讓5歲兒子被離奇關進運轉中的洗衣機裡。（圖／Madison County Sheriff's Office、達志示意圖）

記者吳美依／綜合外電報導

美國印第安納州發生一起離奇案件，一名5歲男童被發現關在運轉中的洗衣機裡，泡著冷水，跟著機器運轉，不知過了多久才獲救，脫困以後瘀青、嘔吐、狂翻白眼，甚至意識模糊。30歲的母親奧莉佛（Heather Oliver）說，她突然聽見進水聲，一看才驚覺大事不妙，立刻把兒子救出，但「他是自己鎖在裡面的」，19日被指控疏忽照顧兒童。

根據法庭文件，男孩8月16日被困在運轉中的洗衣機，泡冷水旋轉。父親表示，接獲奧莉佛的電話就立刻趕回家，看見兒子全身濕透，意識恍惚，不斷翻白眼，甚至嘔吐了兩次，趕緊載去醫院。醫生指出，除了上述症狀以外，男童上半身也布滿了瘀青與抓痕。

▲奧莉佛供稱，兒子是自己把自己關進洗衣機的 。（示意圖／免費圖庫pixabay）



綜合《福斯新聞》、《印第安納波利斯星報》報導，奧莉佛表示，起床時看見兒子躺在床上，於是走去廚房拿牛奶，卻突然聽見進水的聲音，一發現兒子困在機器裡，立刻按下「停止」按鈕，把孩子拉出來。她向警方供稱，小男孩是在洗衣機運轉的時候「自己鎖進去的。」

根據《每日郵報》，小男孩先後被送到聖文森慈愛醫院（St. Vincent Mercy Hospital）與萊利兒童醫院（Riley Children's Hospital）接受檢查，他事後曾被問及媽媽人好不好，卻回答「不好」。警方調查洗衣機廠商以後，也很懷疑這位母親的說法。

據了解，奧莉佛19日被起訴，疏忽照顧兒童導致身體傷害，但隔一天就獲保釋。警方目前仍未透露孩子到底如何進入洗衣機，但根據男童與父親的說法，以前從沒發生過虐待情況。



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