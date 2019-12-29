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47歲社工月入35K「聚餐搶買單」　他年賺股利30萬元...祕技曝光！

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身為存股族的阿財，每次和朋友聚會結束時都主動買單，全靠存股賺來的「零用錢」。（圖／繪圖組）

圖文／CTWANT

本刊（CTWANT）記者專訪到一位47歲的社工阿財，他存股10年，為了節省開銷，婚前住老家、婚後租愛巢，從過去挪出三分之一的月薪，到如今拿出一半的月薪，專挑殖利率5％以上的內需龍頭股「紀律存股」，目前持股市值約450萬元，年領30萬元股利。

「台股中的高殖利率股是寶，讓台灣投資人相對幸福！這在美國和日本找不到。」中華民國證券商業同業公會理事長賀鳴珩的這一段話，等同證明高殖利率正是存股的天堂，而社工阿財，就活在天堂裡。

【台股煉金術1】35Ｋ社工年賺股利30萬　祕技曝光

請繼續往下閱讀...

▲中華民國證券商業同業公會理事長賀鳴珩表示，台股中有不少公司採高配股息政策，配到4％、5％，甚至6％以上，是美、日沒有的現象。（攝影／黃威彬）

「今年領了一些股息，讓我來買單！」一群同窗好友齊聚台北市一家泰式餐廳，結帳時阿財拿起帳單輕聲地說。

他雖然薪水不是最高，但過去10多年來，年年同學會的餐費，身為典型存股族的阿財都搶著付錢，席間還會分享「可以存到退休金的存股術」，平日也鼓勵親友「聽了要去買，親身體驗最實在！」

一間沒有命名的股友社，就因為阿財樂於和親友分享他是如何存股的阿財，儼然成形。（待續）

存股素人　阿財

年紀：47歲

學歷：大學文學碩士

股齡：20年（存股約10年）

存股：最高存股市值約500多萬元；現有40～50張，市值約450萬元。

股利股息：每年約30萬元

投資報酬率：約5~6％

不動產：租屋中，已賣掉數10張股票作為買屋頭期款

買股總覽：台塑、台化、台泥、兆豐金、玉山金、中碳、裕融

南亞、亞泥、統一、統一超、華邦電、旺宏電、台積電、台達電、聯電、華碩、鴻海、宏碁、國泰金、富邦金、中信金、中華電信、中鋼

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