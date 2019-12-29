英國新年授勳名單出包「千人地址被公開」刊1小時才撤！　政府道歉

▲歌手艾爾頓強（Elton John） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

英國內閣辦公廳27日揭露2020新年授勳名單，但卻不慎把1097名上榜者的地址上傳網路，約莫持續1小時後才撤下，包括歌手艾爾頓強（Elton John）、澳洲資深歌手奧莉薇亞紐頓強（Olivia Newton-John）、保守黨前黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）等名人、政治人物及高階員警都受到波及。對此，當局官員表示，目前正在調查事情發生經過，「我們向所有受影響的人致歉。」

BBC報導，此次揭露的個資包括上榜者的完整詳細地址及郵政號碼，相關檔案現已刪除，目前正在與所有受到影響的人聯繫，而英國資訊委員會辦公室（ICO）也在接獲通報後證實，未來將展開進一步調查。

據了解，這份文件是在英國時間27日深夜11時左右上傳至英國政府網站。曾經看過這份文件的西蒙溫屈（Simon Winch）提到，在他點開政府網站的檔案後，才發現不太對勁，「起初我還以為名單上的所有人都同意允許他們的地址被公開，但接著發現一些看起來非常需要審慎處理的名字。」

目前已知曾獲奧斯卡獎的非裔英國導演史提夫麥昆（Steve McQueen）及山姆曼德斯（Sam Mendes）都在名單上，雙雙獲封爵士，而前通訊辦公室主管懷特（Sharon White）、前檢察長桑德斯（Alison Saunders）、電視節目主持人兼電視廚師納迪亞侯賽因（Nadiya Hussain）及板球運動員本斯托克斯（Ben Stokes）等人也在名單上。