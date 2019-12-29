捨棄專業白袍　日醫天天Cosplay瑪利歐、孫悟空：逗病人大笑更重要

▲耳鼻喉科院長乾智一Cosplay。（圖／翻攝自Facebook／サンキュー耳鼻科クリニック）

記者林瑩真／編譯

看到醫師白袍會不會讓人忍不住擔憂呢？日本40歲耳鼻喉科院長乾智一希望在醫院帶給病人歡樂，因此天天Cosplay不同造型，用瑪利歐、孫悟空、阿拉丁等模樣，逗得病人哈哈大笑。

「醫院本來就是為了讓人綻放笑容的地方，不要嚴肅的低頭治療，而要試著努力讓人微笑。」綜合日媒報導，乾智一在家鄉茨城縣常陸那珂市開了一間耳鼻喉科診所，起初只是希望來診所的病人都能恢復笑容，便在2015年聖誕夜扮成聖誕老人為大家看病，結果意外獲得反饋。

於是，再下一次的裝扮就是隔年的節慶扮成赤鬼、金太郎，在病患們的鼓勵之下，乾智一開始日常性的Cosplay，有時是遊戲、卡通人物，有時則是節慶性的人物，包括海盜、桃太郎、瑪利奧、獅子王，甚至是七夕的織女、聖誕節的聖誕樹。如今5年下來，乾智一擁有超過30套衣服，固定每2週換一次扮裝角色。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

乾智一說，病患通常會因為身體病痛，讓心情變得灰暗，醫院或是醫師的白袍也給人不好的印象，要拉近與病患的距離，讓醫院變成一個充滿笑容的地方，其實很簡單，就是脫掉白袍。

乾智一的診所座右銘也是「快樂」與「感謝」，他總會在治療結束後，以裝扮角色的模樣，拍手慶賀送病患出院。被問到Cosplay是否影響診療，乾智一笑著回應：「有一點礙事，但我覺得快樂更重要一點。」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

