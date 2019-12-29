18歲新婚懷孕3月喪夫！少女見燒焦男屍崩潰痛哭　索馬利亞汽車恐攻釀90死

▲ 年僅18歲的亞伯拉罕因為恐攻失去丈夫。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

索馬利亞（Somalia）當地時間28日上班尖峰時段發生汽車炸彈恐攻，死亡人數持續攀升，目前已經超過90人，包括許多大學生及警察。懷有3個月身孕的18歲少女亞伯拉罕（Qali Ibrahim）的家就在案發現場附近，事發後瘋狂撥打幾分鐘前才出門上工的丈夫，卻得知夫妻已經天人永隔。

《路透社》報導，亞伯拉罕35歲的丈夫阿布卡（Muktar Abukar）一早帶著槌子等工具前往工地工作，出門幾分鐘後便發生爆炸案。亞伯拉罕趕緊打電話給他，卻只聽到冰冷的人聲告訴她，「您撥打的電話無法接通」。她跑遍一家家醫院，全都沒有阿布卡的消息，幾小時後才發現，最可怕的噩夢成真了。

亞伯拉罕前往首都摩加迪休最大的麥迪納醫院（Medina Hospital），和嫂嫂一起在一排尚未確認身份的罹難者中尋找阿布卡。她走向第一具屍體後拉下床單，看見一具嚴重燒焦的男性屍體，從手指上一道深深的傷疤認出，這就是她的丈夫。

新婚不久的亞伯拉罕懷著3個月身孕，將還蒙著紅色絲巾的頭埋在雙膝之間，悲痛地哭喊，「我們昨晚還在一起！」嫂嫂緊摟著她的肩膀說道，「這個世界太令人痛苦了。」

28日的恐攻是索馬利亞2019年以來第20起汽車炸彈攻擊，一輛裝滿炸彈的卡車在通勤間峰時段的政府稅收中心爆炸，成為該國2年多以來最致命的襲擊案，至少90人喪生。目前未有個人或組織聲稱犯案，但摩加迪休市長將其歸咎於蓋達組織（Al-Qaeda）相關的伊斯蘭原教旨主義恐怖組織青年黨（Al-Shabaab）。

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