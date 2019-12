停車場拍饒舌MV遇槍擊！休士頓住宅區爆多名槍手掃射　至少2死7傷

▲ 休士頓發生2死槍擊案。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國德州休士頓當地時間27日晚上發生槍擊案,當時一群人正在一處停車場拍攝音樂錄影帶,未料突然出現槍手掃射,造成2名西語裔年輕男子死亡及至少7人受傷,其中1人狀況危急。

哈立斯郡(Harris County)警長岡薩雷斯(Ed Gonzalez)在記者會上說明,事發時一群人在休士頓北部哈立斯郡斯馬特街(Smart Street)住宅區停車場拍攝饒舌MV,晚間9時30分左右遭槍手襲擊,導致20歲的岡薩雷斯(Gonzalo Gonzalez)及22歲的希門尼思(Jonathan Jimenez)當場身亡,1人情況危急,另還有6人受傷,年齡介於17至23歲;不排除有其他傷者在警方趕到前就離開現場。

Update: we are now at 9 total gunshot wound victims: 2 were confirmed deceased at scene, 1 was critical, the others remain hospitalized. Anyone with info is urged to call @CrimeStopHOU at 713-222-TIPS. https://t.co/f0AtkRMZGH