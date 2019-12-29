印度「鬼屋」11口之家全亡！9屍蒙眼吊掛大廳　神秘手寫紙條曝光

▲印度「鬼屋」讓屋主一家11人自殺。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

印度德里（Delhi）一棟三層樓的建築被稱為「鬼屋」，因為原住於此的一家11口全都「自殺身亡」，還留下詭異的手寫紙條。如今，45歲的病理學家摩漢（Mohan Kashyap）搬入這棟建築。

綜合外媒報導，這棟建築的原屋主一家11人在去年7月全都自殺身亡，有9人被發現掛在一樓大廳的鐵架上，「他們用棉花跟布片蒙住眼睛」，一名60多歲的婦女也是蒙上眼睛，被掛在一間房間的門框上，另一名80多歲的婦女則死在一樓大廳前，但沒有被蒙上眼睛。

更恐怖的是，死者身邊發現了數張「精神、神秘」的手寫紙條，上面詳細的描述如何綑綁手腳，就跟11具屍體的死亡方式非常相似，就連這一家的寵物狗也死於屋頂上，因此被被當地人傳言鬧鬼。

死者家屬的親戚Dinesh Singh Chundawat表示，因為這段糟糕的回憶，他希望能將這棟房子賣掉，但沒有人願意買，他只好出租房子，但房客總是很快就會搬離，直到他遇見病理學家摩漢。

「我不相信迷信、鬼魂，我只知道這房子符合我的預算。」摩漢目前已經搬入這棟房子，他說，去年這起駭人聽聞的命案並沒有影響到他，他不相信這棟房子鬧鬼的傳言。

報導指出，當地警方也認為這是一起謀殺案，「手寫紙條是很詳細的殺人筆記，我們正在研究」。但警方也坦承，從未見過類似的犯罪，而事發當下，沒有任何一名鄰居聽到異常情況。

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