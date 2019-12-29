評／澎湖立委選戰：「老鄉」們的在地情感與整合能力之爭

▲澎湖縣立委候選人楊曜（左）、歐中慨（中）與呂應宏（右）。（圖／翻攝自Facebook／楊曜、歐中慨、呂應宏）

記者馬叔安／特稿

這次澎湖立委選戰中，民進黨的楊曜、國民黨的歐中慨和喜樂島聯盟的呂應宏都是來自西嶼鄉，在這場「老鄉」的3雄爭霸中，3名候選人在展示在地情感與關懷的同時，是否能有效地整合藍綠各族群的認同，將是在選戰倒數衝刺階段左右投票結果的關鍵。

澎湖的在地醫療資源成為這次選戰中藍綠候選人展現在地關懷程度的重點，由於地處離島，是否能實現醫療人員在地化，以及提供長期穩定的醫療資源是關鍵。針對這點，楊曜在臉書的政績回顧中，對次強調在醫療建設方面的貢獻，包括「澎湖化療中心」的爭取。歐中慨則強調自己過去30年來每周都去兩家醫院探視病患，並提出提出「約聘護理師底薪應調高」等政見。

▲這次澎湖立委候選人都是西嶼人，圖為澎湖退休教師陳明宗發表的「西嶼阿嬤拜媽祖」。（圖／翻攝自Facebook／陳明宗）

綜觀澎湖縣立委選舉歷史，藍營在直到1998年的第四屆選舉中都獲勝，直到第五到第七屆由無黨籍的林炳坤當選，第八和第九屆則由民進黨的楊曜連任，他在上一屆立委選舉的以23107票大獲全勝，其得票數甚至超過了另外3名候選人的總和。

然而這次楊曜面對在地深耕多年的歐中慨，挾以澎湖軍公教族群的後盾強勢問鼎，以及獨派喜樂島聯盟呂應宏的出線可能瓜分綠營選票，轉而採取以電話或line的圖文拉票的「新形態動員」，另闢戰場尋求3連霸。

澎湖縣的行政區劃分呈現「1市5鄉」的格局，上屆立委選舉中，全縣選舉人數約8.3萬人，其中馬公市約5萬人，成為歷屆選戰中的兵家必爭之地，第9屆的立委選舉投票數約4.2萬人，這次選舉中，隨著傳統藍綠陣營版圖的改變，各候選人面對「老鄉」門的競爭，除了強化在地情感，能否整合各陣營之間的實力，搶攻主要票倉，勢必將決定選舉的結果。

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