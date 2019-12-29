想將兒骨灰灑海中竟被「打破車窗」整盒偷走！　父母淚求：把孩子還來

▲一對波蘭夫妻來到賽普勒斯的總督海灘（Governor's Beach），兒子骨灰卻被偷走。（圖／翻攝Google Map）



記者吳美依／綜合外電報導

波蘭夫妻巴泰克（Bartek Bebnarz）與金加（Kinga Bebnarz）來到賽普勒斯的總督海灘（Governor's Beach），想要將兒子丹尼斯海葬在這裡，在此之前，中途停留在咖啡廳休息，竟被打破車窗偷竊，孩子的骨灰也不翼而飛。他們28日表示，希望各方人士提供線索，也呼籲嫌犯秉持人性，把孩子的遺骸還來。此外，當地警方也已展開調查。

媽媽金加表示，兒子意外身亡5個月後，夫妻倆決定飛往賽普勒斯，「這個海岸非常漂亮，丹尼最喜歡海了。我們都認為，這將會是結束悲慘一年的好方式。」她提到，因為只是停下來喝杯咖啡，所有行李都放在車上，走出來卻看到車窗已被打破，驚覺遭竊立刻激動大哭，「（骨灰）盒子在一個黑色的後背包裡面，那個也不見了。」

▲媽媽表示，兒子非常喜歡海，因此決定來到總督海灘海葬，沒想到遭竊。（圖／翻攝Google Map）



據了解，19歲的丹尼5個月前意外身亡，他的骨灰被裝在一個木製的小盒子裡，上面雕刻著一隻蜻蜓的圖案、名字、出生與死亡日期。利馬索爾（Limassol）警方發言人索蒂里亞迪斯（Yannis Sotiriadis）形容，嫌犯的舉動「沒有經過思考」，「這對他們毫無意義，卻是這家人的一切。我們正在盡全力找回它，已經擴展調查範圍。」

夫妻也在附近海岸張貼傳單，詢問店家，散播消息，並提出200歐元的懸賞金，希望有人提供線索。金加說，骨灰盒子「象徵著我們的兒子，對我們來說就像是全世界。他們一共搶走了3個包包，但其他東西都不珍貴，就只有這個。我們想要對搶匪說，拜託，拜託把它還回來。」

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