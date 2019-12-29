美國2019年「大規模謀殺」創近50年新高　「槍擊案」高達八成

▲美國俄亥俄州代頓鎮（Dayton）酒吧8月4日凌晨發生槍擊案，導致9人死亡，槍手貝茲（Connor Betts）當場被警方擊斃。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合外電報導

根據波士頓東北大學（Northeastern University）、《美聯社》與《今日美國》整理的資料數據，美國2019年整體謀殺犯罪率降低，但發生了41起大規模謀殺案，創下1970年代至今最高紀錄，且其中33件都是槍擊案，比例高達八成。大都會州立大學的犯罪學家丹斯利（James Densely）指出，犯罪型態往往是一波波地出現，1970年代、1980年代頻傳連續殺人，現在「似乎是大規模槍擊案的時代。」

▲美國2019年發生的大規模謀殺案創近50年新高，其中八成都是槍擊案。圖為全美步槍協會（NRA）在2019年年會上展示的雷明登武器公司（Remington）商品。（圖／路透）

東北大學、《美聯社》與《今日美國》追蹤2006年至今的大規模謀殺案，又在另一份研究中，往前追溯到1970年的紀錄。根據2份報告，2019年的整體謀殺犯罪率下降，但發生41起大規模謀殺，造成211人喪命，是近50年以來次數與頻率最高的一年，此外，其中33件都是槍擊案，比例高達八成。據了解，研究團隊定義，大規模謀殺指的是不包括兇手，4人以上喪命的案例。

▲美國德州艾爾帕索（El Paso）沃爾瑪8月3日發生槍擊案，造成22死24傷的悲劇。圖為民眾前往現場哀悼。（圖／路透）

《衛報》報導，報告指出，美國大多數大規模謀殺案不會成為全國頭條，除非涉及到公共場所。許多案情涉及熟人、家庭紛爭、藥物或幫派暴力，或者對同事與親人洩憤，但也有許多案例犯案動機成謎。

根據《華盛頓觀察家報》，大都會州立大學（Metropolitan State University）犯罪學家丹斯利表示，犯罪型態往往是一波接著一波地出現。他舉例，美國1970年代、1980年代發生許多連續殺人案，1990年代校園槍擊、兒童綁架案件上升，2000年代起出現對於恐怖攻擊的憂慮，而現在「似乎是大規模槍擊案的時代。」

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