歷年罕見！中央總預算可望連3年財政賸餘　達成實質減債

▲財政部。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

財政部國庫署表示，今年中央政府總預算有歲入、歲出賸餘，不僅按預算編列執行預算還債835億元，甚至預算外還還本50億元，財政部長蘇建榮也指出，今年可望連續三年有財政賸餘，過去債務大多「借新還舊」，很難實質減債，這也是歷年很少見的情況。

中央政府總預算分為收入與支出，收入方面包含稅收、非課稅收入的「歲入」加上舉債收入；支出則是包含推動各項政務所需的「歲出」以及要還的法定債務還本。

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國庫署表示，原本編列執行債務還本835億元，今（2019）年預定的歲入歲出差短56億元，必須舉債補足，整體原要舉債891億元，但是截至11月底歲入執行結果，加上考量過往歲出都有節儉，所以今年歲入歲出可望有賸餘，依公共債務法第12條第2項規定，預算外還本50億元，是近10年來首見。

截至今年11月，中央政府歲入已達1兆9090億元、年增2.38%，已達成全年預算目標的95.8%。2017年、2018年的歲入歲出賸餘分別為25億元及1109億元，如果加計今年也有歲入歲出賸餘，也就是連續三年有「財政賸餘」。

此外，截至11月底，併同前瞻基礎建設計畫等特別預算舉債，中央政府1年以上公共債務未償餘額5兆3016億元，占前三年度國內生產毛額（GDP）平均數比率（長債比率）僅29.52%，相較於前總統馬英九執政時期長債比率最高達到36%，近年財務已經相當穩健。蘇建榮也表示，至今年年底還有1.85兆元的舉債空間，因為我國並非國際貨幣基金、世界銀行的會員，一旦發生風險必須要靠自己，有良好的財政若發生問題時，我們才能夠自己救自己。