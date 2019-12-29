　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

歷年罕見！中央總預算可望連3年財政賸餘　達成實質減債

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼財政部揭牌儀式。（圖／記者陳韋帆攝）

▲財政部。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

財政部國庫署表示，今年中央政府總預算有歲入、歲出賸餘，不僅按預算編列執行預算還債835億元，甚至預算外還還本50億元，財政部長蘇建榮也指出，今年可望連續三年有財政賸餘，過去債務大多「借新還舊」，很難實質減債，這也是歷年很少見的情況。

中央政府總預算分為收入與支出，收入方面包含稅收、非課稅收入的「歲入」加上舉債收入；支出則是包含推動各項政務所需的「歲出」以及要還的法定債務還本。

請繼續往下閱讀...

國庫署表示，原本編列執行債務還本835億元，今（2019）年預定的歲入歲出差短56億元，必須舉債補足，整體原要舉債891億元，但是截至11月底歲入執行結果，加上考量過往歲出都有節儉，所以今年歲入歲出可望有賸餘，依公共債務法第12條第2項規定，預算外還本50億元，是近10年來首見。

截至今年11月，中央政府歲入已達1兆9090億元、年增2.38%，已達成全年預算目標的95.8%。2017年、2018年的歲入歲出賸餘分別為25億元及1109億元，如果加計今年也有歲入歲出賸餘，也就是連續三年有「財政賸餘」。

此外，截至11月底，併同前瞻基礎建設計畫等特別預算舉債，中央政府1年以上公共債務未償餘額5兆3016億元，占前三年度國內生產毛額（GDP）平均數比率（長債比率）僅29.52%，相較於前總統馬英九執政時期長債比率最高達到36%，近年財務已經相當穩健。蘇建榮也表示，至今年年底還有1.85兆元的舉債空間，因為我國並非國際貨幣基金、世界銀行的會員，一旦發生風險必須要靠自己，有良好的財政若發生問題時，我們才能夠自己救自己。

ET快訊
獨／影片曝光！柯文哲高雄遭突襲　女「喊一句話」全場驚呆..下
放任父親泡在水溝裡！家屬痛罵接體員「死公務員！這麼慢才來」
迪麗熱巴上台領獎絆倒「美胸形狀全看光」　身旁楊冪3暖舉被拍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

數位金融夯　合庫推「會聊天」的i秘書　2020年Line好友目標百萬人

明年靠它賺一波！　十大發財股報你知

小資女10大存錢法大公開　奈米資金拚存百萬青春不浪費

歷年罕見！中央總預算可望連3年財政賸餘　達成實質減債

報稅新制看過來！明年3大必知減稅利多　5月報稅小確幸增溫

企業徵才熱！　資訊科技、民生服務、營建不動產意願最高

總統大選辯論聚焦能源　經部：綠能是台灣出口關鍵「不能再等！」

經部打造公版智慧雲　助攻機械業2025年產值破兩兆

投票日上班有加班費！　勞動部實際算給你看

雲端計算服務大爆發　美國銀行看好微軟收入維持10%增長

蔡英文狂嗆韓：總機號碼633？　「沒政見又沒想法」講話都錯的

公車10km免費！他搭一站就換車 司機怒嗆「浪費資源」引爆論戰

毛色不討喜！台灣虎斑犬送養加拿大 遛狗時狂被讚...媽自豪「牠真的很帥」

專家5分鐘教你「修馬桶不求人」！35塊解決漏水問題網讚：很實用

Apink出道9年「年末演出被卡」！　娜恩PO完整版槓KBS：請對所有歌手公平

不潮不出街！韓國超夯長版羽絨衣　歐爸穿「拖地款」上街秒吸迷妹們

大阪人氣燒肉店！國產牛吃到飽 爽嗑牛肉、暢飲啤酒只要1500！

鋼鐵H夾克搶翻！千萬收入全捐出 加碼拍賣「原味外套」100萬得標

Jasper和內蒙古小女孩摔跤　陳小春一旁狂提醒：不要欺負人家

組頭+欠債！歹路2人相遇找轉機　開炭烤蘆花雞「年收300萬」重生

明年靠它賺一波！　十大發財股報你知

小資女10大存錢法大公開　奈米資金拚存百萬青春不浪費

歷年罕見！中央總預算可望連3年財政賸餘　達成實質減債

報稅新制看過來！明年3大必知減稅利多　5月報稅小確幸增溫

企業徵才熱！　資訊科技、民生服務、營建不動產意願最高

總統大選辯論聚焦能源　經部：綠能是台灣出口關鍵「不能再等！」

經部打造公版智慧雲　助攻機械業2025年產值破兩兆

投票日上班有加班費！　勞動部實際算給你看

雲端計算服務大爆發　美國銀行看好微軟收入維持10%增長

超商取貨遭詐騙！收到取貨簡訊先等等　掌握2大重點守住荷包

免洗餐具掰掰　8縣市百貨公司2020年元旦起全面禁用

驚！史上最貴車位　大直屋主賣11坪平面車位開價88億

高雄人的命不值錢！反空汙大遊行今下午登場　環團總統府前先喊健康平等

ESPN美女記者空難身亡享年30歲　鵜鶘球團深表哀悼

IS懷恨「巴格達迪之死」　聖誕節虐殺11人質…逼跪地斬首洩憤影片曝光！

台北世界新車大展賞車攻略！　AR麻豆搭真人秀ŠKODA新車

瑞豐夜市女子突大喊「來幫韓國瑜代班嗎？」　柯文哲丟23字笑話回應

孔曉振低調穿搭不見名牌包　200萬伯爵鑽錶洩女明星身分

被罵垃圾「台灣真的病了」！　鍾明軒火大截圖PO網：有種放棄國籍bitch

停車越線罰3000！　他怨社區罰則多「花錢來被約束」　網卻搶著住：越嚴越好

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

財經熱門新聞

3大必知減稅措施　小確幸增溫

總統大選辯論聚焦能源　經部：綠能是台灣出口關鍵

不忍同學父失智女兒腦麻　神祕大戶教他存股翻身

小資女的10大存錢法　存百萬青春不浪費

超羨慕！傳產「年終王」　員工獎金最低3個月、最高上看10個月

經部打造公版智慧雲　助攻機械業2025年產值破兩兆

超商取貨遭詐騙！收到取貨簡訊先等等　掌握2大重點守住荷包

年終獎金大公開！金融業九連霸領先　兆豐發8個月、中油4.4讓人羨　

明年靠它賺一波！　十大發財股報你知

中央總預算 可望連3年財政賸餘

企業徵才熱！　資訊科技、民生服務、營建不動產意願最高

2020總統大選投票日要上班該怎麼辦？　勞動部回應了

投票日上班有加班費！　勞動部實際算給你看

哈日族注意！日圓再改寫1年來新低　換新台幣5萬賺到2張環球影城門票

更多熱門

相關新聞

前瞻基礎建設　恐成地方財政壓力

前瞻基礎建設　恐成地方財政壓力

立法院財政委員會今（2）日邀請財政部長蘇建榮進行業務報告，國民黨立委曾銘宗質詢表示，地方政府除了台北市外，未來的舉債額度僅剩4754億元，但是前瞻基礎建設配合款高達4127億元，也就是說，地方政府的舉債額度僅剩627億元，快要破表。

台南市財政自主率偏低短收

台南市財政自主率偏低短收

中央預算達平衡　那潛藏的債務窟窿呢？

中央預算達平衡　那潛藏的債務窟窿呢？

直播／竹北未來30年榮景 楊文科力推「3+2」

直播／竹北未來30年榮景 楊文科力推「3+2」

談負債沈重　韓國瑜無奈：一肩扛起　

談負債沈重　韓國瑜無奈：一肩扛起　

關鍵字：

財政歲出歲入中央政府總預算

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉在錫奪《SBS演藝大賞》最大獎感謝具荷拉與雪莉

富邦留不住　王建民可能轉投中信

五月天合體陶喆阿信：我宣布退出樂壇！

獵狼犬優雅喝水！鏡頭一轉網笑翻

人妻求子4年沒動靜！一夜滾上老闆床　竟然中了

不能直接滴在眼球上！藥師授點眼藥水正確方式

綠帽新郎報復！婚宴播「新娘床戰姐夫」影片

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

王大陸緊抱長腿妹親密照外洩！　韓女神舊愛被甩

喝到肝爛！爸媽勸他捐肝「救酗酒弟」…2年後結果傻眼

全球百大帥哥美女瘋傳！子瑜跌到第15名

性侵70次！新北狼父校門口揉胸8年級女兒

對話曝！空姐「爽睡人夫3天」正宮撞門對質

台南豆花爺深夜擺攤！1小時被新台幣下架

快訊／「暖雲的雨比較兇」台南大雨特報　全台下到跨年

更多

最夯影音

更多
蔡英文狂嗆韓：總機號碼633？　「沒政見又沒想法」講話都錯的

蔡英文狂嗆韓：總機號碼633？　「沒政見又沒想法」講話都錯的
公車10km免費！他搭一站就換車 司機怒嗆「浪費資源」引爆論戰

公車10km免費！他搭一站就換車 司機怒嗆「浪費資源」引爆論戰

毛色不討喜！台灣虎斑犬送養加拿大 遛狗時狂被讚...媽自豪「牠真的很帥」

毛色不討喜！台灣虎斑犬送養加拿大 遛狗時狂被讚...媽自豪「牠真的很帥」

專家5分鐘教你「修馬桶不求人」！35塊解決漏水問題網讚：很實用

專家5分鐘教你「修馬桶不求人」！35塊解決漏水問題網讚：很實用

Apink出道9年「年末演出被卡」！　娜恩PO完整版槓KBS：請對所有歌手公平

Apink出道9年「年末演出被卡」！　娜恩PO完整版槓KBS：請對所有歌手公平

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面