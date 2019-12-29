小資女10大存錢法大公開　奈米資金拚存百萬青春不浪費

▲小資女即使收入不多、可運用的資金有限，但是只要掌握十招，就可以短時間達到理財目標，青春不浪費。（圖／取自免費圖庫、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

有許多小資女、年輕的女生常嘆「賺錢這麼少，用都不夠，如何存錢？」、「存錢好難喔」。專家教你聰明存錢十大招，即使是小資女、奈米投資也可以輕鬆存100萬元、第一桶金，並且儲蓄時間大大縮短，青春不用浪費。

第一招：訂立目標 累積儲蓄的動力

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台灣財富管理顧問公司董事執行長陳宥綸表示，理財的第一步就是要訂立目標，像是購屋、結婚還是出國旅遊等，有了目標，就會有動力存錢，不會讓金錢浪費在「不知不覺中」。

第二招：計算達成目標的所需時間

訂立目標之後，就要確定目標要多少錢、要花多少時間的儲蓄，像是如果要存第一桶金100萬元，若是每個月存1萬元，若沒有任何投資，就必須要花8年多才會存到，所以要縮短時間就是要增加每個月的儲蓄或者是適當的投資，縮短達到目標的時間，陳宥綸建議，小資女可以運用坊間有許多計算工具、應用程式（App）都可以幫助她們計算每月要存多少錢、投資報酬率要達多少、多久才能達成目標。

第三招：設定預算 擠出儲蓄理財資金

一般小資女的薪水大約3萬多到4萬以上，但不論薪水高低，小資女可以用預算法來支配生活的開支，例如每個月固定開支可以設定預算，伙食費6,000元、娛樂費2,000元、房租6,000元等、生活費例如交通費、學貸等，薪水扣除這些預算之後，或多或少都可以擠出3,000～5,000元以上，養成強迫儲蓄、強迫定額投資，是累積第一桶金的重要步驟。

第四招：年終獎金、紅包等額外收入不亂花

隨著年末來臨，公司、長輩如果有給年終獎金、紅包等，除了必要的支出，像是孝敬長輩或疼愛晚輩紅包等花費，盡量控制在1/3之內，剩餘的2/3甚至更高應該保留下來，作為儲蓄或者是緊急預備金之用。

第五招：儲存緊急預備金 意外來了不擔心

單身貴族、小資女都要有緊急預備金的概念，一旦要追求更好的工作或者是遇到意外狀況時，就不會不知所措，而這筆緊急預備金是用來應付緊急狀況、風險之用，建議緊急預備金安全水位起碼要應付3個月的生活必須花費，也就是即使3個月沒有工作，仍有錢可以應付生活，最好能夠存到1年以上讓自己有更多應付風險的彈性，且這筆錢非必要狀況不隨便動用

第六招：存款選高利活儲 數位帳戶來相助

養成儲蓄的習慣之後，小資女就可以選擇加速達成目標的工具，尤其現在數位金融發達，小資女也習慣使用數位科技，就可以利用數位帳戶活儲利率、加快存錢的速度。現在市場上包含永豐銀、台新銀、王道銀、華南銀等都有高利數位帳戶，利率在1%～1.2%之間，相較於一般活儲利率大約只有0.2%~0.3%，約有3倍以上，利率可說相當誘人。

▲小資族可以透過基金、ETF以及零股投資選擇績優股穩賺息。（圖／取自免費圖庫pixabay）

第七招：被動式賺錢 基金、ETF年報酬10%穩穩賺

除了存錢之外，小資女還可以選擇更高報酬的投資工具，才能夠讓自己的儲蓄時間減半，如果沒有太多時間做理財功課，可以選擇波動穩定的基金、ETF(股票指數型基金)如台灣50等，陳宥綸表示，小資女可以選擇成立很已的穩健型基金，即使是面對大型的股市波動、金融海嘯，平均年報酬率都仍有8%~10%的基金，就可以安心的投資。

第八招：零股投資 小錢也可以投資績優股

部分小資女會認為，投資股票很難，尤其是若要買績優股、權值股，動輒數萬元，甚至數十萬元，一般小資女根本拿不出那麼多錢來買股，專家建議可以透過零股投資，只要花十分之一不到的成本，就可以買到優質股，像是台積電等可當定存股賺息。部分券商推出「小資零股理財平台」、「零股定期定額投資」，每個月存入1000元起，培養恆心、紀律的投資心態，也能藉由複利逐步邁向嶄新人生。

第九招：美元投資相互搭配 大賺外幣財

專家建議，小資女偶爾也可以搭配外幣投資，尤其是美元作為資產配置。原因包含美元的利率還是比台幣高出許多，目前美元的高利定存年息還有2%~3%，投資還有利可圖。此外，美元與台幣匯率有規律可循，專家建議，大約30~28元之間，可以分批買進；31.5~32元間就可以分批賣出，除可避險之外，讓自己也可以大賺外幣財。

第十招：檢視自己的投資成績 調整投資配置

無論如何小資女都要定期檢視自己的投資成績，是否符合當初訂立的目標，如果有落差或未達成目標，就應適時調整自己的儲蓄計畫或者是投資理財的配置，讓自己可以在預期時間之內或更短時間內儲存到第一桶金。

▼小資女如果行有餘力，也可搭配美元等外幣投資作為資產配置、分散風險，順便賺外幣財。（圖／pixabay、示意圖）