　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

小資女10大存錢法大公開　奈米資金拚存百萬青春不浪費

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼女生。（圖／取自免費圖庫）

▲小資女即使收入不多、可運用的資金有限，但是只要掌握十招，就可以短時間達到理財目標，青春不浪費。（圖／取自免費圖庫、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

有許多小資女、年輕的女生常嘆「賺錢這麼少，用都不夠，如何存錢？」、「存錢好難喔」。專家教你聰明存錢十大招，即使是小資女、奈米投資也可以輕鬆存100萬元、第一桶金，並且儲蓄時間大大縮短，青春不用浪費。

第一招：訂立目標　累積儲蓄的動力

請繼續往下閱讀...

台灣財富管理顧問公司董事執行長陳宥綸表示，理財的第一步就是要訂立目標，像是購屋、結婚還是出國旅遊等，有了目標，就會有動力存錢，不會讓金錢浪費在「不知不覺中」。

第二招：計算達成目標的所需時間

訂立目標之後，就要確定目標要多少錢、要花多少時間的儲蓄，像是如果要存第一桶金100萬元，若是每個月存1萬元，若沒有任何投資，就必須要花8年多才會存到，所以要縮短時間就是要增加每個月的儲蓄或者是適當的投資，縮短達到目標的時間，陳宥綸建議，小資女可以運用坊間有許多計算工具、應用程式（App）都可以幫助她們計算每月要存多少錢、投資報酬率要達多少、多久才能達成目標。

第三招：設定預算　擠出儲蓄理財資金

一般小資女的薪水大約3萬多到4萬以上，但不論薪水高低，小資女可以用預算法來支配生活的開支，例如每個月固定開支可以設定預算，伙食費6,000元、娛樂費2,000元、房租6,000元等、生活費例如交通費、學貸等，薪水扣除這些預算之後，或多或少都可以擠出3,000～5,000元以上，養成強迫儲蓄、強迫定額投資，是累積第一桶金的重要步驟。

第四招：年終獎金、紅包等額外收入不亂花

隨著年末來臨，公司、長輩如果有給年終獎金、紅包等，除了必要的支出，像是孝敬長輩或疼愛晚輩紅包等花費，盡量控制在1/3之內，剩餘的2/3甚至更高應該保留下來，作為儲蓄或者是緊急預備金之用。

第五招：儲存緊急預備金　意外來了不擔心

單身貴族、小資女都要有緊急預備金的概念，一旦要追求更好的工作或者是遇到意外狀況時，就不會不知所措，而這筆緊急預備金是用來應付緊急狀況、風險之用，建議緊急預備金安全水位起碼要應付3個月的生活必須花費，也就是即使3個月沒有工作，仍有錢可以應付生活，最好能夠存到1年以上讓自己有更多應付風險的彈性，且這筆錢非必要狀況不隨便動用

第六招：存款選高利活儲　數位帳戶來相助

養成儲蓄的習慣之後，小資女就可以選擇加速達成目標的工具，尤其現在數位金融發達，小資女也習慣使用數位科技，就可以利用數位帳戶活儲利率、加快存錢的速度。現在市場上包含永豐銀、台新銀、王道銀、華南銀等都有高利數位帳戶，利率在1%～1.2%之間，相較於一般活儲利率大約只有0.2%~0.3%，約有3倍以上，利率可說相當誘人。

▲▼ 股市,股票,投資,台股,看盤,財經。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲小資族可以透過基金、ETF以及零股投資選擇績優股穩賺息。（圖／取自免費圖庫pixabay）

第七招：被動式賺錢　基金、ETF年報酬10%穩穩賺

除了存錢之外，小資女還可以選擇更高報酬的投資工具，才能夠讓自己的儲蓄時間減半，如果沒有太多時間做理財功課，可以選擇波動穩定的基金、ETF(股票指數型基金)如台灣50等，陳宥綸表示，小資女可以選擇成立很已的穩健型基金，即使是面對大型的股市波動、金融海嘯，平均年報酬率都仍有8%~10%的基金，就可以安心的投資。

第八招：零股投資　小錢也可以投資績優股

部分小資女會認為，投資股票很難，尤其是若要買績優股、權值股，動輒數萬元，甚至數十萬元，一般小資女根本拿不出那麼多錢來買股，專家建議可以透過零股投資，只要花十分之一不到的成本，就可以買到優質股，像是台積電等可當定存股賺息。部分券商推出「小資零股理財平台」、「零股定期定額投資」，每個月存入1000元起，培養恆心、紀律的投資心態，也能藉由複利逐步邁向嶄新人生。

第九招：美元投資相互搭配　大賺外幣財

專家建議，小資女偶爾也可以搭配外幣投資，尤其是美元作為資產配置。原因包含美元的利率還是比台幣高出許多，目前美元的高利定存年息還有2%~3%，投資還有利可圖。此外，美元與台幣匯率有規律可循，專家建議，大約30~28元之間，可以分批買進；31.5~32元間就可以分批賣出，除可避險之外，讓自己也可以大賺外幣財。

第十招：檢視自己的投資成績　調整投資配置

無論如何小資女都要定期檢視自己的投資成績，是否符合當初訂立的目標，如果有落差或未達成目標，就應適時調整自己的儲蓄計畫或者是投資理財的配置，讓自己可以在預期時間之內或更短時間內儲存到第一桶金。

▼小資女如果行有餘力，也可搭配美元等外幣投資作為資產配置、分散風險，順便賺外幣財。（圖／pixabay、示意圖）

▲金錢，鈔票，理財，投資，存錢，投資型保單。（圖／pixabay）

ET快訊
獨／影片曝光！柯文哲高雄遭突襲　女「喊一句話」全場驚呆..下
放任父親泡在水溝裡！家屬痛罵接體員「死公務員！這麼慢才來」
迪麗熱巴上台領獎絆倒「美胸形狀全看光」　身旁楊冪3暖舉被拍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

大樓管委會有向房仲業收取帶看費　不論金額都要辦理稅籍

明年靠它賺一波！　十大發財股報你知

小資女10大存錢法大公開　奈米資金拚存百萬青春不浪費

歷年罕見！中央總預算可望連3年財政賸餘　達成實質減債

報稅新制看過來！明年3大必知減稅利多　5月報稅小確幸增溫

企業徵才熱！　資訊科技、民生服務、營建不動產意願最高

總統大選辯論聚焦能源　經部：綠能是台灣出口關鍵「不能再等！」

經部打造公版智慧雲　助攻機械業2025年產值破兩兆

投票日上班有加班費！　勞動部實際算給你看

雲端計算服務大爆發　美國銀行看好微軟收入維持10%增長

蔡英文狂嗆韓：總機號碼633？　「沒政見又沒想法」講話都錯的

公車10km免費！他搭一站就換車 司機怒嗆「浪費資源」引爆論戰

毛色不討喜！台灣虎斑犬送養加拿大 遛狗時狂被讚...媽自豪「牠真的很帥」

專家5分鐘教你「修馬桶不求人」！35塊解決漏水問題網讚：很實用

Apink出道9年「年末演出被卡」！　娜恩PO完整版槓KBS：請對所有歌手公平

不潮不出街！韓國超夯長版羽絨衣　歐爸穿「拖地款」上街秒吸迷妹們

大阪人氣燒肉店！國產牛吃到飽 爽嗑牛肉、暢飲啤酒只要1500！

鋼鐵H夾克搶翻！千萬收入全捐出 加碼拍賣「原味外套」100萬得標

Jasper和內蒙古小女孩摔跤　陳小春一旁狂提醒：不要欺負人家

組頭+欠債！歹路2人相遇找轉機　開炭烤蘆花雞「年收300萬」重生

明年靠它賺一波！　十大發財股報你知

小資女10大存錢法大公開　奈米資金拚存百萬青春不浪費

歷年罕見！中央總預算可望連3年財政賸餘　達成實質減債

報稅新制看過來！明年3大必知減稅利多　5月報稅小確幸增溫

企業徵才熱！　資訊科技、民生服務、營建不動產意願最高

總統大選辯論聚焦能源　經部：綠能是台灣出口關鍵「不能再等！」

經部打造公版智慧雲　助攻機械業2025年產值破兩兆

投票日上班有加班費！　勞動部實際算給你看

雲端計算服務大爆發　美國銀行看好微軟收入維持10%增長

超商取貨遭詐騙！收到取貨簡訊先等等　掌握2大重點守住荷包

免洗餐具掰掰　8縣市百貨公司2020年元旦起全面禁用

驚！史上最貴車位　大直屋主賣11坪平面車位開價88億

高雄人的命不值錢！反空汙大遊行今下午登場　環團總統府前先喊健康平等

ESPN美女記者空難身亡享年30歲　鵜鶘球團深表哀悼

IS懷恨「巴格達迪之死」　聖誕節虐殺11人質…逼跪地斬首洩憤影片曝光！

台北世界新車大展賞車攻略！　AR麻豆搭真人秀ŠKODA新車

瑞豐夜市女子突大喊「來幫韓國瑜代班嗎？」　柯文哲丟23字笑話回應

孔曉振低調穿搭不見名牌包　200萬伯爵鑽錶洩女明星身分

被罵垃圾「台灣真的病了」！　鍾明軒火大截圖PO網：有種放棄國籍bitch

停車越線罰3000！　他怨社區罰則多「花錢來被約束」　網卻搶著住：越嚴越好

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

財經熱門新聞

3大必知減稅措施　小確幸增溫

總統大選辯論聚焦能源　經部：綠能是台灣出口關鍵

不忍同學父失智女兒腦麻　神祕大戶教他存股翻身

小資女的10大存錢法　存百萬青春不浪費

超羨慕！傳產「年終王」　員工獎金最低3個月、最高上看10個月

經部打造公版智慧雲　助攻機械業2025年產值破兩兆

超商取貨遭詐騙！收到取貨簡訊先等等　掌握2大重點守住荷包

年終獎金大公開！金融業九連霸領先　兆豐發8個月、中油4.4讓人羨　

明年靠它賺一波！　十大發財股報你知

中央總預算 可望連3年財政賸餘

企業徵才熱！　資訊科技、民生服務、營建不動產意願最高

2020總統大選投票日要上班該怎麼辦？　勞動部回應了

投票日上班有加班費！　勞動部實際算給你看

哈日族注意！日圓再改寫1年來新低　換新台幣5萬賺到2張環球影城門票

更多熱門

相關新聞

債券ETF上櫃檔數已達94檔　109上半年度債券ETF獎勵活動開跑

債券ETF上櫃檔數已達94檔　109上半年度債券ETF獎勵活動開跑

櫃買中心今（27）日公布，為鼓勵大眾投資債券ETF，以持續擴大交易量值及基金規模，將在109年1月2日起至6月30日止，舉辦為期6個月的獎勵競賽活動。

配合逐筆交易　6下單方式同步明年上路

配合逐筆交易　6下單方式同步明年上路

雷／素娥婚後狂被催生：我要出去工作

雷／素娥婚後狂被催生：我要出去工作

會逛街，才是趨勢賺錢高手

會逛街，才是趨勢賺錢高手

台指期下跌37點　分析師：外資放假去、量縮震盪機率高

台指期下跌37點　分析師：外資放假去、量縮震盪機率高

關鍵字：

小資女存錢理財

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉在錫奪《SBS演藝大賞》最大獎感謝具荷拉與雪莉

富邦留不住　王建民可能轉投中信

五月天合體陶喆阿信：我宣布退出樂壇！

獵狼犬優雅喝水！鏡頭一轉網笑翻

人妻求子4年沒動靜！一夜滾上老闆床　竟然中了

不能直接滴在眼球上！藥師授點眼藥水正確方式

綠帽新郎報復！婚宴播「新娘床戰姐夫」影片

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

王大陸緊抱長腿妹親密照外洩！　韓女神舊愛被甩

喝到肝爛！爸媽勸他捐肝「救酗酒弟」…2年後結果傻眼

全球百大帥哥美女瘋傳！子瑜跌到第15名

性侵70次！新北狼父校門口揉胸8年級女兒

對話曝！空姐「爽睡人夫3天」正宮撞門對質

台南豆花爺深夜擺攤！1小時被新台幣下架

快訊／「暖雲的雨比較兇」台南大雨特報　全台下到跨年

更多

最夯影音

更多
蔡英文狂嗆韓：總機號碼633？　「沒政見又沒想法」講話都錯的

蔡英文狂嗆韓：總機號碼633？　「沒政見又沒想法」講話都錯的
公車10km免費！他搭一站就換車 司機怒嗆「浪費資源」引爆論戰

公車10km免費！他搭一站就換車 司機怒嗆「浪費資源」引爆論戰

毛色不討喜！台灣虎斑犬送養加拿大 遛狗時狂被讚...媽自豪「牠真的很帥」

毛色不討喜！台灣虎斑犬送養加拿大 遛狗時狂被讚...媽自豪「牠真的很帥」

專家5分鐘教你「修馬桶不求人」！35塊解決漏水問題網讚：很實用

專家5分鐘教你「修馬桶不求人」！35塊解決漏水問題網讚：很實用

Apink出道9年「年末演出被卡」！　娜恩PO完整版槓KBS：請對所有歌手公平

Apink出道9年「年末演出被卡」！　娜恩PO完整版槓KBS：請對所有歌手公平

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面