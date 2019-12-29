百億網紅IG高調寵女！買鑽戒「送1歲女兒」　聖誕禮物看傻粉絲

▲凱莉珍娜寵女無極限，每一次都刷新網友眼界。（圖／翻攝自IG／凱莉珍娜）

記者柯沛辰／綜合報導

美國22歲知名實境秀明星凱莉珍娜（Kylie Jenner）即將成為史上最年輕的億萬富翁，近來寵女行徑無極限，更成為話題焦點。今年初，凱莉珍娜為了慶祝女兒1歲生日，砸百萬美元直接搭建一座遊樂園，如今聖誕節禮物又送出昂貴鑽戒，引起網友撻伐。

綜合外媒報導，凱莉珍娜年紀輕輕就以10億美元身價（約新台幣300億元）擠進富豪排行榜第2057位。這次為了慶祝聖誕節，她送了一只昂貴的鑽戒給年僅1歲的女兒，還將全程上傳Ig限時動態，引起網友批評。

▲凱莉珍娜限時動態曬送給女兒的鑽戒，遭媒體The Shade Room備份轉傳。（圖／翻攝自IG）

事後，凱莉珍娜雖將限時動態刪除，但IG上以「一年中最美好的時光」為題的一系列母女合照也受到網友檢視。有眼尖粉絲發現，母女倆穿著的緞面禮服不僅由英國高檔品牌RALPH & RUSSO訂製，而且每件至少價近百萬新台幣。

年僅22歲凱莉珍娜來自卡戴珊家族，既是美國實境秀明星，也是網紅、偶像，4年前更自己創辦化妝品牌，一舉登上《富比世》雜誌封面，除了被封為美國史上最年輕「白手起家」的億萬府翁，也成為卡戴珊家族中賺最多錢的成員，是同母異父的姊姊金．卡戴珊（Kim Kardashian）的三倍。

▲凱莉珍娜年僅22歲，就名列富豪排行榜。（圖／翻攝自IG／凱莉珍娜）

儘管外界不少人對凱莉珍娜「白手起家」美譽不以為然，但她在化妝品戰場上立於不敗之地的關鍵，或許與她「社群媒體女王」的封號息息相關，因為凱莉珍娜在IG上擁有超過1.5億的粉絲，這些人都是穩定客源。

值得一提的是，她曾在網上脫口說了一句「快受不了Snapchat了」，沒想到竟讓Snapchat股價一天大跌8%，蒸發17億美元市值，影響力不容小覷。

▲凱莉珍娜為了慶祝女兒生日，砸百萬搭建小型樂園。（圖／翻攝自IG／凱莉珍娜，下同）

▲樂園入口是女兒的臉蛋。

▲粉色薯條盒上印有女兒名字的縮寫，一切全為女兒量身打造。

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