總統大選辯論聚焦能源　經部：綠能是台灣出口關鍵「不能再等！」

▲經濟部表示，在蘋果、Google等國際大廠要求下，包括台積電在內的台灣產業，都越來越需要綠電作為出口的重要生產要素。圖為台灣首座商業規模離岸風場。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

2020總統大選最後一場辯論會今（29）日登場，預料能源議題將是三方攻防重點，經濟部表示，在蘋果、Google等國際大廠要求下，包括台積電在內的台灣產業，都越來越需要綠電作為出口的重要生產要素；官員指出，資訊電子業一年出口達3.3兆元，綠能為台灣出口關鍵，不能再等下去。

針對國民黨總統候選人韓國瑜對能源政策的質疑，經濟部表示，德國的初期躉購費率為5.1～6.9元，英國則是5.5～7.5元，台灣2019年的躉購費率為5.5元，並沒有比較貴，而且台灣只花7年的學習時間就實施便宜的競價制度，而英國則走了18年、德國花了13年。另外，過去馬政府時代，也曾經提出5.7元的躉購費率。

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而歐盟發布的綠色新政(European Green Deal) 正式文件中，並沒有納入核電。隔日的會議結論也僅提到，尊重各會員國決定各自能源配比，包括部分會員國傾向使用核電為其能源組成的一部分。並不是去「要求」各國將核能納入能源結構成為「綠色新政」的一環。

另外，對於台電購煤遭到質疑，台電表示燃煤採購均依政府採購法規定，以公開、透明方式辦理，並訂定嚴格之購煤規範，交貨時也須經化驗燃煤品質合格後才會收貨。

台電進一步說明，台電對燃煤「嚴苛要求」，業界眾所皆知，台電只用高熱值、低灰分的優質煤，不用熱值低、汙染高的褐煤、泥煤。台電訂定的燃煤採購規範，甚至較日韓嚴格。