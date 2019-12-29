LIVE／2020總統終極辯論登場！蔡做總結、韓要反擊、宋談格局

▲蔡英文、宋楚瑜、韓國瑜。（合成圖／ETtoday新聞雲）

記者陳家祥／台北報導

2020總統大選唯一一場辯論會12月29日正式登場。在前三場總統政見會中，藍綠橘候選人韓國瑜、蔡英文、宋楚瑜已有多次激烈的言詞攻防，在最後一場的辯論會上，這三位總統候選人四度交鋒，終極的直球對決是否會蹦出更大的火花，也格外受到關注。這場辯論會的精彩過程，《ETtoday新聞雲》全程轉播。

2020總統辯論29日下午2時在公視舉辨，辯論會將分4階段，由公視新聞部製作人陳信聰擔任主持，第一階段為申論每人8分鐘，第二階段為媒體提問，第三階段為交互詰問，第四階段為結論。在辯論會結束後，三位候選人也會分別召開記者會說明並受訪。

蔡英文放更開 總結政見、說明願景

民進黨立委李俊俋表示，蔡英文背後有一組10多人的團隊，負責辯論會與政見會相關事宜，包括準備題庫、擬定攻防策略，過去政見會上韓陣營拋出的成立特偵組、慶富案、被派系架空等，都在原先擬定的題庫內。

李俊邑認為，與對手的攻防問題不大，但辯論會多了媒體提問與交叉詰問，無法事先預知，有花費較多時間準備，相較於4年前，蔡英文面對這次的對手放得比較開，包括應對、臨場反應等方面，表現都比4年前好，屆時辯論會維持一貫從容、自信的態度，因對政績或政策掌握度非常好，讓人民感受蔡英文是有備而來，表現讓人民信任。

韓國瑜模擬辯論攻防 找人扮蔡英文

韓國瑜陣營幕僚則表示，辯論會的大方向仍以擘劃國政願景、台灣未來藍圖為主，也將會檢視民進黨政府的執政缺失，並提出解方。由於辯論會多了交叉詰問、媒體提問，這部分因為韓國瑜不像對手有豐富總統辯論經驗，團隊特別安排模擬辯論，找人扮演蔡總統，提出比蔡英文更強的攻擊和質疑，讓韓國瑜適應場上的狀況。

幕僚還說，辯論小組和國政顧問團大量搜集對手曾攻擊的事件、近期操作議題的方向，當然還有時事問題、個人特質的攻防等，都在準備的範圍之內。幕僚透露，國政顧問團下設的各小組也針對每個議題預擬了3個對手可能攻擊的問題和擬答，讓韓國瑜作為攻防依據。

老師傅再登場 宋楚瑜談總統格局

至於被外界形容為總統大選老師傅的宋楚瑜，親民黨發言人張碩文表示，親民黨總統候選人宋楚瑜選舉經驗豐富，辯論會將就國防、兩岸、外交、國安等4大面向，闡述總統格局及如何給人民希望。

親民黨幕僚也指出，宋楚瑜經驗豐富，準備政見或辯論時，會將親身經驗融會貫通後再進行闡述，不會特別死背政見內容。